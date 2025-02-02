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رياضة

رونالدو يظهر في نزال الملاكمة UFC بموسم الرياض (فيديو)

كريستيانو رونالدو،
كريستيانو رونالدو، فيتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لكريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، مع  المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، للترويج لفعاليات "موسم الرياض" المختلفة، وبالتحديد نزالات الملاكمة "UFC"، التي تجرى على أرض المملكة.

 

 

ويواصل المستشار تركي آل الشيخ، الاحتفال بنجاح فعاليات "موسم الرياض"، وكشف عن تواجد ما يقرب من 18 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم.

 

 

 وكتب: “18 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم، عاشوا المتعة مع الفعاليات والتجارب الترفيهية في موسم الرياض، حتى الآن، الموسم ما خلص وباقي مكملين”.

 

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