الإثنين 23 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عمومية "الأولمبية" تجتمع 7 فبراير المقبل لحسم مصير اتحاد الملاكمة

اجتماع مجلس إدارة
اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، فيتو

اللجنة الأولمبية، قرر مسئولو اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس، عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية، لحسم مصير اتحاد الملاكمة، واستبعاده من قائمة الاتحادات الأولمبية، وذلك بناء على قرار اللجنة الأولمبية الدولية.

ومن المقرر أن يقام اجتماع الجمعية العمومية يوم 7 فبراير المقبل، بمقر اللجنة الأولمبية في مدينة نصر، وذلك للتصويت على قرار استبعاد اتحاد الملاكمة من قائمة الاتحادات الأولمبية.

جاء القرار خلال اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، والذي عقد بحضور 8 أعضاء من أصل 14 عضوا، وذلك بعد التأكد من صحة عضوية كل من عبد المنعم الحسيني نائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح والدكتور علاء جبر.

وتنص لائحة اللجنة الأولمبية على اكتمال النصاب القانوني لمجلس الإدارة بحضور (50% + 1)، وهو ما يعني اكتمال النصاب بشكل رسمي بحضور 8 أعضاء.

وترأس المهندس ياسر إدريس اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وشهد توافقًا كبيرًا على القرارات التي تم اتخاذها ومن بينها عقد جمعية عمومية غير عادية لحسم مصير اتحاد الملاكمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللجنة الأولمبية ياسر إدريس الاتحادات الأولمبية عبد المنعم الحسين علاء جبر

مواد متعلقة

موضوعات مهمة في اجتماع اللجنة الأولمبية الأحد المقبل

اللجنة الأولمبية تعلن استمرار عمل مجلسها حتى موعد الانتخابات

اللجنة الأولمبية تعلن القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات الملاكمة

اللجنة الأولمبية المصرية تحدد موعد الانتخابات لمجلس إدارة جديد
ads

الأكثر قراءة

في دعوى بمحكمة الأسرة، سيدة تبيع صديقتها لطليقها مقابل 50 ألف جنيه

اصطدام 3 سيارات بشدة يثير المخاوف، لحظة وقوع حادث الشاطبي (فيديو)

قبل بدء تطبيقه بأيام، شروط الخروج على المعاش المبكر 2025

تحذير من الملاحة بهذه الشواطئ، سرعة الرياح تصل لـ 50 كم فى الساعة

هل تكتب جماهير الأهلي نهاية كهربا ومحمد الشناوي؟.. الإدارة تفشل في ضبط غرفة الملابس.. تجهيز نجم الأحمر لشغل منصب مدير الكرة

أسعار الخضار اليوم، البطاطس ترتفع لـ 12.5 جنيه في سوق العبور

موقف الأهلي والزمالك، ترتيب الدوري المصري قبل الجولة السادسة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الإثنين 23-12-2024، حب وتغلب على مشكلات صحية في انتظار مواليد هذه الأبراج

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الإثنين 23-12-2024، حب وتغلب على مشكلات صحية في انتظار مواليد هذه الأبراج

دراسة: انخفاض حاد في شيخوخة الدماغ خلال العقود القليلة الماضية

توقعات الأبراج اليوم الاثنين 23-12-2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

توقعات الأبراج 2025، الأبراج الأكثر والأقل حظًّا في العام الجديد

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أبرزها المصري ضد الأهلي.. مواعيد الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صلة الرحم، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 من سورة الرعد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 23 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 23 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية