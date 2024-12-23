عمومية "الأولمبية" تجتمع 7 فبراير المقبل لحسم مصير اتحاد الملاكمة

اللجنة الأولمبية، قرر مسئولو اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس، عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية، لحسم مصير اتحاد الملاكمة، واستبعاده من قائمة الاتحادات الأولمبية، وذلك بناء على قرار اللجنة الأولمبية الدولية.

ومن المقرر أن يقام اجتماع الجمعية العمومية يوم 7 فبراير المقبل، بمقر اللجنة الأولمبية في مدينة نصر، وذلك للتصويت على قرار استبعاد اتحاد الملاكمة من قائمة الاتحادات الأولمبية.

جاء القرار خلال اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، والذي عقد بحضور 8 أعضاء من أصل 14 عضوا، وذلك بعد التأكد من صحة عضوية كل من عبد المنعم الحسيني نائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح والدكتور علاء جبر.

وتنص لائحة اللجنة الأولمبية على اكتمال النصاب القانوني لمجلس الإدارة بحضور (50% + 1)، وهو ما يعني اكتمال النصاب بشكل رسمي بحضور 8 أعضاء.

وترأس المهندس ياسر إدريس اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وشهد توافقًا كبيرًا على القرارات التي تم اتخاذها ومن بينها عقد جمعية عمومية غير عادية لحسم مصير اتحاد الملاكمة.

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