رئيس جامعة الأقصر تكرم الفائزين في بطولة الملاكمة (صور)

كرمت الدكتورة صابرين عبدالجليل، رئيس جامعة الأقصر، الطلاب والطالبات الفائزين في بطولة الجامعة للملاكمة، والتى نظمتها إدارة النشاط الرياضي برعاية الشباب المركزية تحت إشراف الدكتور وائل الصغير مدير الإدارة، والكابتن عمرو أبوالقاسم، والكابتن مصطفى الدالي، والتي أقيمت على حلبة الملاكمة بنادي المدينة المنورة بمحافظة الأقصر.

ووجهت رئيس جامعة الأقصر الشكر والتقدير للجنة المنظمة للبطولة، وللطلاب والطالبات الحاصلين على مراكز متقدمة لمشاركتهم الفعالة فى البطولة.

رئيس جامعة الأقصر تستمع لمقترحات الطلاب في تعزيز الأنشطة الرياضية

وفي ذات السياق استمعت رئيس الجامعة لمقترحات الطلاب في تعزيز الأنشطة الرياضية بما يتناسب مع امكانياتهم، ووجهت بتقديم كافة سبل الدعم للأنشطة الطلابية والأنشطة الرياضية بجامعة الأقصر.

شئون التعليم والطلاب بجامعة الأقصر يناقش عدة موضوعات تخص العملية التعليمية

وعلى صعيد آخر كان شهدت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري لمجلس شئون التعليم والطلاب، بحضور أعضاء المجلس.

وناقش المجلس العديد من الموضوعات التى تخص العملية التعليمية بالجامعة وحسن انتظامها، منها عرض أعداد الطلاب المقترح قبولها بكليات الجامعة المختلفة، وكما ناقش المجلس استعدادات بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، والمذكرة المقدمة من الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب المركزية بشأن اعتماد جداول محاضرات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2024 لكليات الجامعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.