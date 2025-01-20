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رئيس جامعة الأقصر تكرم الفائزين في بطولة الملاكمة (صور)

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر تكرم الفائزين في بطولة الملاكمة

 كرمت الدكتورة صابرين عبدالجليل، رئيس جامعة الأقصر، الطلاب والطالبات الفائزين في بطولة الجامعة للملاكمة، والتى نظمتها إدارة النشاط الرياضي برعاية الشباب المركزية تحت إشراف الدكتور وائل الصغير مدير الإدارة، والكابتن عمرو أبوالقاسم، والكابتن مصطفى الدالي، والتي أقيمت على حلبة  الملاكمة بنادي المدينة المنورة بمحافظة الأقصر.

ووجهت رئيس جامعة الأقصر الشكر والتقدير للجنة المنظمة للبطولة، وللطلاب والطالبات الحاصلين على مراكز متقدمة لمشاركتهم الفعالة فى البطولة.

 

رئيس جامعة الأقصر تستمع لمقترحات الطلاب في تعزيز الأنشطة الرياضية

وفي ذات السياق استمعت رئيس الجامعة لمقترحات الطلاب في تعزيز الأنشطة الرياضية بما يتناسب مع امكانياتهم، ووجهت بتقديم كافة سبل الدعم للأنشطة الطلابية والأنشطة الرياضية بجامعة  الأقصر.

 

 شئون التعليم والطلاب بجامعة الأقصر يناقش عدة موضوعات تخص العملية التعليمية 

 وعلى صعيد آخر  كان شهدت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري لمجلس شئون التعليم والطلاب، بحضور أعضاء المجلس.

وناقش المجلس العديد من الموضوعات التى تخص العملية التعليمية بالجامعة وحسن انتظامها، منها عرض أعداد الطلاب المقترح قبولها بكليات الجامعة المختلفة، وكما ناقش المجلس استعدادات بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، والمذكرة المقدمة من الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب المركزية بشأن اعتماد جداول محاضرات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2024 لكليات الجامعة.

 

 

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