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رياضة

مصر تنضم رسميا للاتحاد الدولي الجديد "world boxing"

انضمام مصر للاتحاد
انضمام مصر للاتحاد الدولي، فيتو

الملاكمة، أعلن الاتحاد المصري للملاكمة برئاسة مجدي اللوزي، انسحابه من الاتحاد الدولي للملاكمة الموقوف من اللجنة الأولمبية الدولية، وانضمامه للاتحاد الدولي الجديد “world boxing” الذي يترأسه الهولندي بوريس فان دير بروست.

وارتفعت عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للملاكمة الجديد إلى 72 اتحادا بعد انضمام كل من مصر وجامبيا وعدد من الدول الأخرى.

ويسعى الاتحاد الدولي للملاكمة المنشأ حديثا للحفاظ على تواجد رياضة الملاكمة ضمن البرنامج الأولمبي في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

الأولمبية تحسم مصير اتحاد الملاكمة

وكان مسئولو اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس، قد قرروا عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية، لحسم مصير اتحاد الملاكمة، واستبعاده من قائمة الاتحادات الأولمبية، وذلك بناء على قرار اللجنة الأولمبية الدولية.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع الجمعية العمومية يوم 7 فبراير الجاري، بمقر اللجنة الأولمبية في مدينة نصر، وذلك للتصويت على قرار استبعاد اتحاد الملاكمة من قائمة الاتحادات الأولمبية.

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