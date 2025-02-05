محافظة الجيزة: استصدار رخص ترميم وبناء وإزالة مخالفات بأطفيح

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتائج لقاءات المواطنين التي عقدت بحي جنوب الجيزة ومراكز ومدن البدرشين وأبو النمرس والعياط وأطفيح للوقوف على الشكاوى والمعوقات التي تواجه المواطنين تنفيذًا للتكليفات السابقة خلال لقاء المحافظ مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة انتظام لقاءات دورية مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم.



أبرز الشكاوى المقدمة من المواطنين

وقد جاءت أبرز الشكاوى المقدمة من المواطنين خلال اللقاء الذي جاء بحضور رؤساء المراكز المعنية طلب سكان شارع الكولدير بحي جنوب الجيزة برفع الإشغالات للمحال والمنشآت، وشكوى من تشطيب وحدة سكنية بعزبة البكباشي، وطلب بإزالة مخالفات بناء بعقار بشارع أحمد ماهر بحي جنوب الجيزة.



كما شملت الشكاوى طلبات باستكمال إجراءات التصالح وإصلاح كسر خط مياه بقرية ميت شماس ورفع المخلفات بطريق ترسا وشفط طفوحات الصرف الصحي وذلك بمركز أبو النمرس والحصول على نماذج التصالح في مخالفات البناء بعقارات بقري ميت رهينة وابو صير واستكمال الصرف الصحي بشارع الزقازيق واستكمال تنفيذ رخصة بناء لعقار بقرية سقارة بمركز البدرشين.



كما تم توجيه شكوى بالتضرر من المخطط التفصيلي والرغبة في تعديل بعض الشوارع، وذلك بمركز ومدينة العياط وطلبات لاستصدار رخص ترميم وبناء وإزالة مخالفات بناء بقري القبابات والرقة القبلية والبرمبل بمركز أطفيح.



وقد تم التعامل مع كافة الشكاوي الواردة من المواطنين وحلها على الفور بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية.



وقد كلف محافظ الجيزة بمواصلة تنظيم اللقاءات الجماهيرية مع المواطنين للتعرف بشكل مباشر على مشكلاتهم والسعي نحو حلها بالتعاون مع الجهات المعنية

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