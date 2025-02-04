الثلاثاء 04 فبراير 2025
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أخبار مصر

محافظ الجيزة يشارك في تعبئة كراتين حملة "إفطار صائم لعام 2025"

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم الثلاثاء فعاليات إطلاق "حملة إفطار صائم لعام 2025"، وذلك بدعوة من مؤسسة مصر الخير وبحضور عدد من الوزراء، والشخصيات الدينية والاجتماعية البارزة.
 

دعم الصائمين في جميع أنحاء ومحافظات الجمهورية

وأكد محافظ الجيزة خلال تصريحات له أن مشاركته اليوم في إطلاق تلك الحملة لـ "مؤسسة مصر الخير" للعام الثالث عشر على التوالي، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، تهدف إلى دعم الصائمين في جميع محافظات الجمهورية من خلال توفير الاحتياجات الغذائية الضرورية للأسر الأكثر إحتياجًا  

و يأتي ذلك في إطار دعم الدولة الكامل لهذه النوعية من المبادرات المجتمعية،ذات الأهداف النبيلة التي تستهدف فئات مختلفة من المواطنين الأكثر استحقاقًا. 
 

وشارك محافظ الجيزة والوزراء والضيوف في تعبئة الكراتين تمهيدا لتوزيعها عقب إطلاق الحملة. 
 

وأعرب محافظ الجيزة عن تقديره للمشاركة في هذا الحدث الذي يعكس التكافل والخير الذي يتميز به الشعب المصري موجها الشكر لكل المتبرعين الذين شاركوا في حدث اليوم وتضافر الخير من أجل أبناء الوطن.


 وثمن محافظ الجيزة  التعاون المثمر والتواصل المستمر مع مؤسسة مصر الخير فى تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات التنموية على مستوى الجمهورية. 
 

شارك في الفعاليات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد جبران وزير العمل والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير،وعدد من الشخصيات العامة ونجوم المجتمع..

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الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار مايا مرسي وزيرة التضامن مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي محمد جبران وزير العمل محافظ الجيزة محافظ القاهرة

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