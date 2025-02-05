الأربعاء 05 فبراير 2025
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محافظة الجيزة: توفير اللحوم البلدية بأسعار مخفضة للمواطنين

توفير اللحوم
توفير اللحوم
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 تفقدت هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة منفذ مؤسسة حياة كريمة لبيع اللحوم البلدية الطازجة بأسعار مخفضة في شارع المريوطية بالهرم.

وأكدت نائب المحافظ أن هذا المنفذ يأتي ضمن جهود المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والبروتين الحيواني، ورفع العبء عن كاهلهم، مشيدةً بالدور الذي تقوم به مؤسسة حياة كريمة وشركات المجتمع المدني في ضبط الأسعار وتخفيف الأعباء على المواطنين.

إجراءات الجودة المتبعة في إنتاج اللحوم

وخلال الافتتاح، استمعت عبد الحليم إلى شرح مفصل حول إجراءات الجودة المتبعة في إنتاج اللحوم، بدءًا من تربية المواشي وصولًا إلى مرحلة البيع، وذلك تحت إشراف صحي وبيطري كامل. وقد شهد المنفذ إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين أشادوا بتوافر اللحوم البلدية الطازجة بأسعار مخفضة وجودة عالية.

رافق نائب المحافظ خلال الافتتاح محمد مرعي، السكرتير العام المساعد، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، والدكتور أحمد شعيب، منسق عام حياة كريمة بالجيزة، وعدد من متطوعي حياة كريمة.

وفي تصريحات صحفية، أكدت هند عبدالحليم في محافظة الجيزة حرص المحافظة على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، مشيرة إلى أن افتتاح هذا المنفذ يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها المحافظة لتحقيق هذا الهدف.

كما أشادت بالتعاون المثمر بين المحافظة ومؤسسة حياة كريمة، مؤكدة على أهمية تضافر الجهود لتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة الجيزة تشهد العديد من المبادرات والأنشطة التي تهدف إلى توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك في إطار جهودها لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

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حياة كريمة هند عبدالحليم شارع المريوطية نائب محافظ الجيزة محافظة الجيزة محافظ الجيزة

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