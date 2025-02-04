صحة الدقهلية: إدارة العلاج الحر أوصت بغلق 64 منشأة مخالفة خلال يناير

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة صحة الدقهلية عن أنشطة إدارة العلاج الحر خلال يناير، فيما يتعلق بالجولات والزيارات التفقدية والمتابعات، والتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة لضمان تنفيذ الاشتراطات الصحية ومن ثم تقديم خدمة طبية متميزة.

العلاج الحر تستهدف 574 منشأة وتوصى بغلق 64 مخالفة خلال يناير

وكشف وكيل صحة الدقهلية أن عدد الجولات التفقدية على المنشآت الطبية خلال الشهر الماضى بلغ 574 زيارة، حيث تم المرور على 242 عيادة خاصة من بينها 54 غير مرخصة، ونحو 13 عيادة تخصصية ومستشفى، علاوة على 108 مراكز ومعامل.

وتابع وكيل الوزارة، أنه تم ترخيص 35 منشأة طبية خاصة وتحرير 7 محاضر إثبات حالة إلى جانب استصدار قرارات غلق لـ 64 منشأة علاوة على فتح 18 أخرى، بالإضافة إلى فحص 6 شكاوى.

المرور على 77 منشأة أخرى والتوصية بإغلاق 11 منها مخالفة.

فيما أضاف الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر شهد شن حملة مع اللجان الرقابية بـ أجا، أسفرت عن المرور على 77 منشأة أخرى والتوصية بإغلاق 11 منها مخالفة.

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