تكلفته جنيه ونصف، وزير التموين يكشف حقيقة رفع سعر رغيف الخبز في 2025

سعر رغيف الخبز، قال شريف فاروق وزير التموين: نستهدف الاستمرار في تأمين 6 شهور من مخزون القمح، ونسعى لتقليل فاتورة الاستيراد.

تأمين المخزون الاستراتيجي من القمح

وتابع خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”: "قمنا بزيادة القمح المستورد لتأمين المخزون الاستراتيجي الذي وصل إلى 4.1 شهر حاليا".

استهلاك مصر من القمح حاليا

وأشار: "الدولة تستهلك 20 مليون طن، وتستورد عادة حوالي 15 أو 16 طنا"، متابعا: عملنا إنابة لجهاز مستقبل مصر لاستيراد القمح.

أسعار القمح المحلي

وأوضح وزير التموين: أسعار القمح المحلي تعادل قيمتها الخارجية.

وأكد: لا نية لرفع سعر رغيف الخبز المدعم في 2025، وفاتورة دعم الخبز حاليا 93 مليار جنيه، وفعليا بيتكلف أكتر، موضحًا: لم ننقل ارتفاع أسعار تكلفة رغيف الخبز إلى المواطن.

وأضاف: تكلفة رغيف الخبز المدعم جنيه ونصف، ويباع بـ20 قرشا، ولن نتخلى عن دورنا في مسألة الخبز المدعم أبدًا، ولدينا رغبة إنه ماحدش يستغل البطاقة التموينية للمواطن.

وأوضح: "ضبط منظومة التموين هدفها وصول الدعم لمستحقيه وليس الترشيد، والوضع الحالي لمنظومة التموين يحتاج إلى ضبط".

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