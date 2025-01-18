السبت 18 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تكلفته جنيه ونصف، وزير التموين يكشف حقيقة رفع سعر رغيف الخبز في 2025

وزير التموين, فيتو
وزير التموين, فيتو

سعر رغيف الخبز، قال شريف فاروق وزير التموين: نستهدف الاستمرار في تأمين 6 شهور من مخزون القمح، ونسعى لتقليل فاتورة الاستيراد.

 

تأمين المخزون الاستراتيجي من القمح

وتابع خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”: "قمنا بزيادة القمح المستورد لتأمين المخزون الاستراتيجي الذي وصل إلى 4.1 شهر حاليا".

 

استهلاك مصر من القمح حاليا

وأشار: "الدولة تستهلك 20 مليون طن، وتستورد عادة حوالي 15 أو 16 طنا"، متابعا: عملنا إنابة لجهاز مستقبل مصر لاستيراد القمح.

 

أسعار القمح المحلي 

وأوضح وزير التموين: أسعار القمح المحلي تعادل قيمتها الخارجية.

وأكد: لا نية لرفع سعر رغيف الخبز المدعم في 2025، وفاتورة دعم الخبز حاليا 93 مليار جنيه، وفعليا بيتكلف أكتر، موضحًا: لم ننقل ارتفاع أسعار تكلفة رغيف الخبز إلى المواطن.

 

وأضاف: تكلفة رغيف الخبز المدعم جنيه ونصف، ويباع بـ20 قرشا، ولن نتخلى عن دورنا في مسألة الخبز المدعم أبدًا، ولدينا رغبة إنه ماحدش يستغل البطاقة التموينية للمواطن.

 

وأوضح: "ضبط منظومة التموين هدفها وصول الدعم لمستحقيه وليس الترشيد، والوضع الحالي لمنظومة التموين يحتاج إلى ضبط".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير التموين شريف فاروق مخزون القمح سعر رغيف الخبز أسعار القمح رغيف الخبز المدعم فاتورة دعم الخبز تكلفة رغيف الخبز

مواد متعلقة

وزير التموين يكشف حقيقة تحريك أسعار السكر والسلع التموينية في 2025(فيديو)

وزير التموين: ارتفاع مخصصات الدعم السلعي لـ 235 مليار حال التحول لـ"النقدي"

وزير التموين: نستعين بخبرات صندوق النقد في التحول للدعم النقدي

شعبة المخابز تكشف مصير رغيف الخبز المدعم بعد التحول إلى الدعم النقدي
ads

الأكثر قراءة

تكلفته جنيه ونصف، وزير التموين يكشف حقيقة رفع سعر رغيف الخبز في 2025

وزير التموين يكشف حقيقة تحريك أسعار السكر والسلع التموينية في 2025(فيديو)

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يكتسح دجوليبا بسداسية نظيفة

وزير التموين: 2025 تشهد إضافة كل مستحقي الدعم وخروج غير المستحقين

خناقة المدرسة الدولية.. الألفاظ النابية للطالبات وتأخر تحرك "التعليم" يغضب المواطنين

تكليف عاجل من محافظ الوادي الجديد بشأن تقدير درجات الشهادة الإعدادية

الوضع صعب في الأهلي، 8 تصريحات نارية لـ كولر بعد الخسارة أمام أورلاندو بدوري الأبطال

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة أمام أورلاندو بدوري أبطال أفريقيا

منوعات

المزيد

الأحجار الكريمة إرث ثقافي يمتد لآلاف السنين (فيديو وصور)

ترامب يمنح تيك توك إعفاء من الحظر لمدة 90 يوما

إصابة 30 شخصًا بحادث مصعد تزلج في إسبانيا

استطلاع: أكثر من ربع الألمان تمارضوا للتغيب عن العمل

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في السوق اليوم السبت 18-1-2025

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت 18-1-2025

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم السبت 18-1-2025

سعر القصدير اليوم السبت 18-1-2025 في البورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

7 قرارات حاسمة لمواجهة مخالفات أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة غافر وفضائلها وما ورد بشأنها

مفتي الجمهورية السابق يكشف كيفية ضبط الخطاب الديني في مواجهة الإلحاد (فيديو)

دار الإفتاء توضح تفضيل النبي برحلتي الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية