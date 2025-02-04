محافظ الدقهلية: محاسبة كل رئيس مدينة ونائب بناء على مستوى النظافة

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اجتماعا مغلقا اليوم، مع نواب رئيس حي غرب المنصورة للتكليف بعدد من المهام، وأبدى استياءه من مستوى النظافة بالحي، وأكد أنه سيحاسب كل رئيس مدينة وكل نائب بناءا على مستوى النظافة في القطاع المكلف بالأعمال فيه.

تقييم الأداء بنفسه واثابة المجتهدين ومجازاة المقصرين

وأكد محافظ الدقهلية أنه يقوم بالمرور يوميا لتقييم الأداء بنفسه واثابة المجتهدين ومجازاة المقصرين، وأكد على أنه لن يتنازل أو يتراجع عن تحقيق مستوى نظافة بدرجة ممتاز يليق بأهالي الدقهلية، وأوضح المحافظ أننا قطعنا شوطا طويلا في تحقيق مستوى نظافة جيد ولابد من البناء عليه للوصول إلى المستوى المثالي المنشود.

المرور اليومي وتقييم الأداء وعرض تقرير بمستوى أداء نواب حي غرب المنصورة

وقرر محافظ الدقهلية تشكيل لجنة برئاسة الحسين البغدادي مدير إدارة المراجعة والحوكمة بديوان عام المحافظة، تكون مهمتها المرور اليومي وتقييم الأداء وعرض تقرير بمستوى أداء نواب حي غرب المنصورة ونواب المراكز، مؤكدًا أن كل تقصير أو تباطؤ أو إهمال ليس لصاحبه مكان في الجهاز التنفيذي، مشيرا إلى أن كل نائب رئيس مدينة هو المسئول عن القطاع المكلف به في جميع الأعمال.

مراجعة حضور العمال والسائقين من خلال كشوف رسمية

وكلف محافظ الدقهلية نواب رؤساء حي غرب المنصورة بمراجعة حضور العمال والسائقين من خلال كشوف رسمية، وتقسيم الحي إلى قطاعات ومناطق وإعادة توزيع العمال والسائقين وحاويات وصناديق جمع القمامة، على الشوارع والمناطق التي يتم المرور عليها يوميا بمعرفة كل نائب في قطاعه، والتزام العمال بالزي الموحد.

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