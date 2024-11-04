"مرزوق" يشارك في احتفال محافظة كفر الشيخ بعيدها القومي الـ68 (صور)

شارك اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية في احتفال محافظة كفر الشيخ بعيدها القومي الـ 68 ذكري معركة البرلس البحرية التي التي انتصرت فيها القوات البحرية المصرية علي أسطول العدو ( انجلترا وفرنسا ) والمعروفة بـ الملحمة الخالدة لمعركة البرلس عام 1956، من داخل قاعة المؤتمرات الكبري بجامعة كفر الشيخ.



وكان في استقباله اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، وبحضور اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والمهندس حازم الأشموني محافظ، والدكتور عبدالرازق الدسوقي رئيس جامعة كفر، واللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ، وعدد من المحافظين السابقين لمحافظة كفر الشيخ.

العيد القومي لكفر الشيخ مصدر فخر وعزة للقوات البحرية المصرية



وقال "مرزوق" سعادتي بالغة لوجودي اليوم علي أرض محافظة كفر الشيخ لمشاركة شعبها احتفالهم بعيدهم القومي الذي تحولت ذكراه إلي مصدر فخر وعزة للقوات البحرية المصرية بصفة خاصة وللقوات المسلحة بصفة عامة.

الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة كفر الشيخ



ووجه " المحافظ " شكره وتقديره لمحافظ كفر الشيخ علي دعوته الكريمة للمشاركة في الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة كفر الشيخ العريقة تلك المحافظة التي تشتهر بالزراعة والصيد وموقعها الجغرافي الفريد.

فيلم تسجيلي عن إنجازات الدولة علي أرض محافظة كفر الشيخ



والجدير بالذكر أن برنامج احتفالية محافظة كفر الشيخ بعيدها القومي تضمن قراءة آيات من القرآن الكريم، عرض فيلم تسجيلي عن معركة البرلس البحرية، عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الدولة علي أرض محافظة كفر الشيخ، عرض فرقة كلية التربية الرياضية، عرض غنائي فرقة الموسيقى العربية لكلية التربية النوعية.

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