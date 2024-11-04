الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

"مرزوق" يشارك في احتفال محافظة كفر الشيخ بعيدها القومي الـ68 (صور)

محافظ الدقهلية يشارك
محافظ الدقهلية يشارك كفر الشيخ الاحتفال بعيدها القومي، فيتو

شارك اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية في احتفال محافظة كفر الشيخ بعيدها القومي الـ 68 ذكري معركة البرلس البحرية التي التي انتصرت فيها القوات  البحرية المصرية علي أسطول العدو ( انجلترا وفرنسا ) والمعروفة بـ الملحمة الخالدة لمعركة البرلس عام 1956، من داخل قاعة المؤتمرات الكبري بجامعة كفر الشيخ. 
 

وكان في استقباله اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، وبحضور اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والمهندس حازم الأشموني محافظ، والدكتور عبدالرازق الدسوقي رئيس جامعة كفر، واللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ، وعدد من المحافظين السابقين لمحافظة كفر الشيخ.

العيد القومي لكفر الشيخ مصدر فخر وعزة للقوات البحرية المصرية


وقال  "مرزوق" سعادتي بالغة لوجودي اليوم علي أرض محافظة كفر الشيخ لمشاركة شعبها احتفالهم بعيدهم القومي الذي تحولت ذكراه إلي مصدر فخر وعزة للقوات البحرية المصرية بصفة خاصة وللقوات المسلحة بصفة عامة.

الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة كفر الشيخ


ووجه " المحافظ " شكره وتقديره لمحافظ كفر الشيخ علي دعوته الكريمة للمشاركة في الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة كفر الشيخ العريقة تلك المحافظة التي تشتهر بالزراعة والصيد وموقعها الجغرافي الفريد.

فيلم تسجيلي عن إنجازات الدولة علي أرض محافظة كفر الشيخ


والجدير بالذكر أن برنامج احتفالية محافظة كفر الشيخ بعيدها القومي تضمن قراءة آيات من القرآن الكريم، عرض فيلم تسجيلي عن معركة البرلس البحرية، عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الدولة علي أرض محافظة كفر الشيخ، عرض فرقة كلية التربية الرياضية، عرض غنائي فرقة الموسيقى العربية لكلية التربية النوعية.

تضامن الدقهلية: استمرار تنفيذ تدريبات مشروع "مودة"

وكيل "رياضة الدقهلية" تلتقي بأعضاء "كيان شباب بحري"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

البحرية المصرية التربية الرياضية أشرف الجندي العيد القومي لمحافظة القوات البحرية المصرية اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية انجلترا وفرنسا انجازات الدولة رئيس جامعة كفر الشيخ محافظ الشرقية مدير امن كفر الشيخ محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

رئيسة جورجيا تدعو المواطنين للنزول إلى الشوارع والميادين احتجاجا على نتيجة الانتخابات

الدوري الإيطالي، لاتسيو يتعادل مع كالياري 1-1 بالشوط الأول

أخبار الاقتصاد اليوم: إجمالي مبيعات السيارات المجمعة محليا خلال 9 أشهر من 2024.. وزير الاستثمار يبحث مع وزراء تجارة تركيا والسعودية والإمارات تعزيز العلاقات.. انخفاض أسعار البتلو

حزب الله: قصفنا بالصواريخ شمال مدينة صفد المحتلة

الأكثر قراءة

هذه الفئات محرومة من الدعم النقدي بعد تطبيقه

ارتفاع جديد بسعر الدولار أمام الجنيه ختام تعاملات اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024

حسام حسن يكتفي بثلاث حراس في معسكر منتخب مصر حال إراحة الشناوي

مصرع سائق وإصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالدائري

متنبئ أمريكى شهير يحسم هوية الرئيس، إليكم اسم الساكن الجديد للبيت الأبيض

العلماء يكتشفون عظام طائر آكل للحوم البشر بعد 12 مليون عام طوله 3 أمتار

مفاجأة، الزمالك يدرس بيع زيزو في يناير لهذين السببين

كام وصل سعر جرام الذهب فى الصاغة مساء اليوم الإثنين؟

منوعات

المزيد

مصرع 25 شخصا غرقا قبالة جزر القمر

العلماء يكتشفون عظام طائر آكل للحوم البشر بعد 12 مليون عام طوله 3 أمتار

اختيار 14 موقعا أثريا في العراق ضمن لائحة اليونسكو للتراث العالمي

نوبة عصبية لسائق تتسبب في حادث مروع بتركيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الإثنين بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين بالسوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الإثنين 4/11/2024

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث بجلسة محاكمة المتهمين في قضية معدية أبو غالب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل النساء أكثر أهل النار؟، أمينة الفتوى توضح الحديث النبوي (فيديو)

هل الاستنجاء من سُنَن الوضوء أم مِن فرائضه ؟ الإفتاء تجيب

حفظ النسل بين الشرع والطب، الجامع الأزهر يعقد الملتقى الفقهي الأول

المزيد
الجريدة الرسمية
ads