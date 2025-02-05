الأربعاء 05 فبراير 2025
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حوادث

1367 مخالفة محمول، حصاد الحملات المرورية خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

شن ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

حملات مرورية أعلى الطرق

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط 49 ألفا و787 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 25 ألفا و94 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و666 مخالفة السير بدون تراخيص، و6 مخالفات موقف عشوائي، و1367 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و12 مخالفة لشروط التراخيص و22 مخالفة دراجة نارية.

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وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

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