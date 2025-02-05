تفاصيل خطف عامل داخل سيارة في العبور

كشفت اجهزة الامن بالقليوبية غموض تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى بقيام اشخاص بخطف عامل ووضعه داخل سيارة عنوة بمدينة العبور حيث تبين ان وراء ارتكاب الواقعة والد وشقيق المجنى عليه واثنين اخرين كانوا يقومون بتسليمة لاحدى مصحات العلاج من الادمان وتم ضبطهما وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

التعدي علي عامل توصيل طلبات بالقليوبية

تلقت مديرية امن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدى على "عامل توصيل طلبات" وتقييده وإصطحابه عنوة داخل سيارة بمدينة العبور فى محافظة القليوبية.

وتوصلت التحريات والفحص الى تحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو والد وشقيق "العامل المذكور" وعاملان بمصحة لعلاج الإدمان، وبسؤال والد المذكور قرر بأن نجله من مدمنى المواد المخدرة، وأضاف بقيامه بالإتفاق مع العاملان لإصطحاب نجله وإيداعه بالمصحة للعلاج ونفى تعرض نجله للإختطاف، وبسؤال نجله أيد ما سبق.

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