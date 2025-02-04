الثلاثاء 04 فبراير 2025
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محافظات

وزير الري يشدد على إزالة نواتج التطهيرات من على جسور المجارى المائية في القليوبية

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والري في زيارة لمحافظة القليوبية،فيتو

وصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم إلى محافظة القليوبية، وذلك لتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظة، وكان في إستقبال المهندس  أيمن عطية محافظ القليوبية والذى أعرب عن ترحيبه بزيارة  الوزير، حيث تم مناقشة التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة فيما يخص تنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.

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وزير الري وتجديد قنطرة فم بحر مويس 

وتفقد الدكتور سويلم وزير الري  يرافقه المهندس عطية موقع تنفيذ عملية إحلال وتجديد قنطرة فم بحر مويس، حيث تابع سيادته أعمال الإحلال الجارية بالقنطرة، موجها بمراعاة كافة المعايير والمواصفات المتبعة لضمان جودة التنفيذ، وقيام قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بمراجعة كافة الأعمال والاختبارات للتأكد من الالتزام بكافة المعايير والمواصفات والاشتراطات الفنية واجبة التنفيذ كما وجه  بالحفاظ علي الطابع الأثري للقنطرة القديمة، وإشراك وزارة السياحة والآثار في عمليات الترميم للحفاظ علي الطابع الأثري للقنطرة التى مر على إنشائها حوالى ١٥٠ عام، كما وجه بدراسة الإستفادة من نواتج التكريك بموقع العملية وبحث إستثمارها بالشكل الأمثل.

وزير الري،٤٧ ألف منشأ مائى داخل قاعدة بيانات المنشآت المائية 

وصرح الدكتور سويلم  وزير الري أنه وبناءًا على قاعدة بيانات المنشآت المائية والسابق إعدادها لعدد ٤٧ ألف منشأ مائى بهدف تقييم الحالة الفعلية لهذه المنشآت،فقد بدأت الوزارة فى تفعيل بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ أعمال تأهيل المنشآت المائية والتى تتضمن كمرحلة أولى إحلال قنطره فم بحر مويس وعدد (٥) سحارات وعدد (٣) تغطية وعدد (٦) برابخ وعدد (٤٧) منشأ نهاية ترعة وعدد (٢٥٧) بوابة، حيث تهدف الوزارة لتطوير وتحديث البوابات كأحد أدوات تطوير منظومة الرى 2.0 كخطوة لتوزيع المياه اعتمادا على التصرفات بديلا عن المناسيب.

وخلال المرور وجه الدكتور سويلم للسيد المهندس ئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بمتابعة إزالة نواتج التطهيرات من على جسور المجارى المائية بالتنسيق مع أجهزة المحليات.

وزير الموارد المائية والري في زيارة لمحافظة القليوبية،فيتو
وزير الموارد المائية والري في زيارة لمحافظة القليوبية،فيتو
وزير الموارد المائية والري في زيارة لمحافظة القليوبية،فيتو
وزير الموارد المائية والري في زيارة لمحافظة القليوبية،فيتو
وزير الموارد المائية والري في زيارة لمحافظة القليوبية،فيتو
وزير الموارد المائية والري في زيارة لمحافظة القليوبية،فيتو
وزير الموارد المائية والري في زيارة لمحافظة القليوبية،فيتو
وزير الموارد المائية والري في زيارة لمحافظة القليوبية،فيتو

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الدكتور سويلم وزير الري الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية الدكتور هاني سويلم المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية مشروعات الموارد المائية والري

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