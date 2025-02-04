الثلاثاء 04 فبراير 2025
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تشييع جثمان شقيق الراحل شعبان عبد الرحيم بمسقط رأسه بالقليوبية (صور)

تشييع جثمان الراحل
تشييع جثمان الراحل رمضان عبد الرحيم،فيتو

شيع المئات من أبناء قرية ميت حلفا التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، جثمان الراحل رمضان عبد الرحيم بمقابر الأسرة، والتى تحمل لوحة باسم مقابر الحاج شعبان عبد الرحيم، وبحضور أبناء شقيقه الفنان خميس وعدوية وعبد الرحيم شعبان عبد الرحيم، وسط دموع وحزن المشاركين في تشييع الجثمان.

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وتم أداء صلاة الجنازة على الفقيد بمسجد محمد فرحات بعزبة بلال بمنطقة الشرابية بالقاهرة ، أعقبها نقل الجثمان إلى مقابر العائلة بمسقط رأسه بقرية ميت حلفا بقليوب بمحافظة القليوبية، بحضور أبناء الفنان شعبان عبد الرحيم.

وقال الفنان خميس شعبان عبد الرحيم: إن عمه كان بمثابة والده وصديقه وكان يرتبط به ارتباطا وثيقا، وتلقى اتصالا منه يطلب منه الدعاء بالشفاء، حيث إنه كان يستعد لإجراء عملية جراحية خطيرة في القلب.

وتابع إن عمه توفي إثر وعكة صحية كبيرة تاركا وراءه حالة من الحزن على فراقه، مطالبا بالدعاء للراحل بالرحمة والمغفرة وانخرط خميس في بكاء شديد عقب دخول جثمان عمه القبر.

كانت أسرة الراحل قد تواجدت أمام مقابر ميت حلفا قبل وصول الجثمان، وتم أداء صلاة الجنازة عليه مرة أخرى بمسجد قرية ميت حلفا، وحمل الأهالي نعش الفقيد حتى المقابر وسط دعاء المشيعين.

 

تشييع جثمان الراحل رمضان عبد الرحيم،فيتو
تشييع جثمان الراحل رمضان عبد الرحيم،فيتو
تشييع جثمان الراحل رمضان عبد الرحيم،فيتو
تشييع جثمان الراحل رمضان عبد الرحيم،فيتو
تشييع جثمان الراحل رمضان عبد الرحيم،فيتو
تشييع جثمان الراحل رمضان عبد الرحيم،فيتو
تشييع جثمان الراحل رمضان عبد الرحيم،فيتو
تشييع جثمان الراحل رمضان عبد الرحيم،فيتو

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الفنان شعبان عبد الرحيم محافظة القليوبية اسرة شعبان عبد الرحيم

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