المجددون.. علي بن موسى الرضا، فقيه آل البيت

عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "إن الله يبعثُ لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدِّدُ لها دينها".

ولم يشترط السيوطي أن يكون "المجدِّدُ" فردًا، بل يشمل كل من نفع الأمة وجدد لها شيئًا من أمور دينها ودنياها في أي مجال من المجالات، وأيده في ذلك ابن الأثير الجزري وشمس الدين الذهبي، وابن كثير الدمشقي، وابن حجر العسقلاني.

ولا يلزم أن تجتمع خصال الخير كلها في شخص واحد، بل قد يكون هناك أكثر من عالِمٍ في أكثر من مكان، في وقتٍ واحدٍ، أو أزمانٍ متفرقة، يتميز كل منهم بمزية في علم من العلوم الدينة والدنيوية، شريطة أن يكونوا جميعا مسلمين، مؤمنين، ملتزمين بهدي الدين الحنيف.

وهذا موجود، ولله الحمد، حتى قيام الساعة، فهناك من يتفوق في اللغة، والفقه، والتفسير، وهناك من يمتاز في العلوم الحديثة، كالطب والهندسة والتكنولوجيا، وغيرها.. وهناك من يدفع عن الإسلام شبهات الملحدين، والمتطرفين والمفرطين، ويصد هجمات المبطلين، والمنحرفين، وأعداء الدين.



هو فقيه آل البيت، وكاد يتولى الخلافة، لولا تعرضه لمؤامرة غادرة.

عدَّهُ العالم والمؤرخ ابن الأثير الجزري أحد المجددين على رأس المائة الثانية باعتباره أحد الفقهاء.

هو الإمام السيد، أبو الحسن، علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن الحسين، الهاشمي العلوي المدني، وأمه نوبية اسمها "سكينة".

كان مولده بالمدينة المنورة في الحادي عشر من شهر ذي القعدة، سنة ثمان وأربعين ومائة، وهو نفس عام وفاة جده.

سمع من أبيه، وأعمامه: إسماعيل، وإسحاق، وعبد الله، وعلي، أولاد جعفر، وعبد الرحمن بن أبي الموالي، وبلغ ذروة العلم والدين والمجد.

روايته للأحاديث

وتعرض للإساءة في رواية الأحاديث لأن هناك ضعفاء رووا عنه.

ومن بين ما روي عنه: عن علي بن موسى الرضا، عن أبيه قال: إذا أقبلت الدنيا على إنسان، أعطته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه، سلبته محاسن نفسه.

قال أحمد بن خالد الذهلي الأمير: صليت خلف علي الرضا بنيسابور، فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في كل سورة.

وروى الحاكم، أن علي بن موسى الرضا، قال: من قال: القرآن مخلوق، فهو كافر.

وعن أبي الصلت قال: سمعت علي بن موسى يدعو: اللهم كما سترت علي ما أعلم فاغفر لي ما تعلم، وكما وسعني علمك، فليسعني عفوك، وكما أكرمتني بمعرفتك، فاشفعها بمغفرتك يا ذا الجلال والإكرام.

وهو بريء من عهدة تلك النسخ الموضوعة عليه، فمنها: عن أبيه، عن جده، عن آبائه مرفوعا: السبت لنا، والأحد لشيعتنا، والاثنين لبني أمية، والثلاثاء لشيعتهم، والأربعاء لبني العباس، والخميس لشيعتهم، والجمعة للناس جميعا.

ومن الأحاديث المدسوسة عليه: لما أسري بي، سقط من عرقي، فنبت منه الورد.

وأيضا: ادهنوا بالبنفسج، فإنه بارد في الصيف حار في الشتاء.

وكذلك: من أكل رمانة بقشرها، أنار الله قلبه أربعين ليلة.

وأيضا: كان النبي، صلى الله عليه وسلم، إذا عطس، قال له عليٌّ: رفع الله ذكرك، وإذا عطس عليَّ، قال له النبي، صلى الله عليه وسلم: أعلى الله كعبك.

فهذه أحاديث وأباطيل من وضع أهل الضلال.

من أقواله

سأله رجل عن قول الله عزّ وجل: "ومن يتوكّل على الله فهو حسبه"؟

فقال: التوكّل درجات منها: أن تثق به في أمرك كلّه، فما فعل بك كنت راضيًا، وتعلم أنّه لم يأتك خيرًا ونظرًا، وتعلم أنّ الحكم في ذلك له، فتوكّل عليه بتفويض ذلك إليه، ومن ذلك الإيمان بغيوب الله التي لم يحط علمك بها، فوكّلت علمها إليه وإلى أمنائه عليها، ووثقت به فيها، وفي غيرها.

وسئل عن حدّ التوكل؟ فقال: أن لا تخاف أحدًا إلاّ الله.. ويعني بالتوكّل هنا، هو التسليم لأمر الله والرضا بقضائه.

وسئل عن العجب (الإعجاب بالنفس) الذي يفسد العمل، فقال: العجب درجات، منها: أن يزين للعبد سوء عمله فيراه حسنًا فيعجبه، ويحسب أنّه يحسن صنعًا، ومنها: أن يؤمن العبد بربّه فيمنّ على الله، ولله المنّة فيه.

ومن أقواله: خمسٌ من لم تكن فيه فلا ترجوه لشيء من الدنيا والآخرة: من لم تعرف الوثاقة (الثقة) في أرومته (طبيعته)، والكرم في طباعه، والرصانة في خلقه، والنبل في نفسه، والمخافة لربّه.

و"إنّ الله يبغض القيل والقال، وإضاعة المال وكثرة السؤال".

و"التودّد إلى الناس نصف العقل".

و"لا يتم عقل امرئ مسلم حتّى تكون فيه عشر خصال: الخير منه مأمول، والشرّ منه مأمون، يستكثر قليل الخير من غيره، ويستقل كثير الخير من نفسه، لا يسأم من طلب الحوائج إليه، ولا يملّ من طلب العلم طول دهره، الفقر في الله أحبّ إليه من الغنى، والذلّ في الله أحبّ إليه من العزّ مع غيره، والخمول عنده أشهى من الشهرة".. ولا يرى أحدًا إلاّ قال: هو خير منّي وأتقى".

يقال إنه أفتى وهو شاب في أيام مالك بن أنس.

ويحكى أن أخاه زيدا خرج بالبصرة على المأمون، وفتك، وعسف، فأرسل إليه المأمون علي بن موسى أخاه ليرده، فسار إليه، وقال: ويلك يا زيد، فعلت بالمسلمين ما فعلت، وتزعم أنك ابن فاطمة ؟! والله لأشد الناس عليك رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ينبغي لمن أخذ برسول الله أن يعطي به، فبلغ المأمون، فبكى، وقال: هكذا ينبغي أن يكون أهل بيت النبوة هكذا!.

ولي عهد المأمون

قال ابن جرير في " تاريخه" إن المأمون جعل علي بن موسى ولي عهده; لأنه نظر في بني العباس وبني علي، فلم يجد أحدا هو أفضل ولا أعلم ولا أورع منه، وأنه سماه "الرضا من آل محمد"، وأمره بطرح لبس السواد ولبس الخضرة في رمضان سنة إحدى ومائتين، وكتب إلى عامله على بغداد يأمره أن يأمر من قبله بالبيعة له، ويلبس الخضرة في أقبيتهم وقلانسهم وأعلامهم، ويأخذ أهل بغداد جميعا بذلك، فدعا عيسى، والي بغداد، أهل بغداد إلى ذلك على أن يعجِّل لهم رزق شهر، فأبى بعضهم، وغضب بنو العباس، ونهض إبراهيم ومنصور ابنا المهدي، ثم نزعوا الطاعة، وبايعوا إبراهيم بن المهدي.

وقد استدعاه المأمون إليه إلى خراسان، وبالغ في احترامه وتعظيمه، وعينه ولي عهده، فقامت قيامة آل المنصور، فلم تطل أيامه، وتوفي.

وأوضح ابن جرير: دخلت سنة ثلاث، فسار المأمون إلى طوس، وأقام عند قبر أبيه الرشيد أياما، ثم إن علي بن موسى أكل عنبا، فأكثر منه، فمات فجأة في آخر صفر، فدُفن عند الرشيد، واغتمَّ المأمونُ لموته.

(ويبدو أن بني العباس خططوا لإزاحته من طريقهم، حتى لا يتولى الحكم بعد المأمون فدبروا مؤامرة لقتله بالسم، ولهذا مات بعد تناوله العنب).

وقد كان علي الرضا عظيم الشأن، أهلا للخلافة، ولكن كذبت عليه وفيه الرافضة (الشيعة)، وأطروه بما لا يجوز، وادعوا فيه العصمة، وغلت (بالغوا) فيه، وقد جعل الله لكل شيء قدرا.

وقيل: إنه مات مسموما، فقال المؤرخ أبو عبد الله الحاكم: استشهد علي بن موسى بسنداباذ من طوس لتسع بقين من رمضان سنة ثلاث ومائتين، وهو ابن تسع وأربعين سنة وستة أشهر.

ولعلي بن موسى مشهد بطوس (مدينة تاريخية أثرية بإيران تسمى اليوم بمشهد الرضا.. کانت من کبری مدن خراسان القدیمة) يقصدونه بالزيارة.



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