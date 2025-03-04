المجددون، القاسم بن محمد فقيه المدينة المنورة

عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يبعثُ لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدِّدُ لها دينها".



ولم يشترط السيوطي أن يكون "المجدِّدُ" فردًا، بل يشمل كل من نفع الأمة وجدد لها شيئًا من أمور دينها ودنياها في أي مجال من المجالات، وأيده في ذلك ابن الأثير الجزري وشمس الدين الذهبي، وابن كثير الدمشقي، وابن حجر العسقلاني.



ولا يلزم أن تجتمع خصال الخير كلها في شخص واحد، بل قد يكون هناك أكثر من عالِمٍ في أكثر من مكان، في وقتٍ واحدٍ، أو أزمانٍ متفرقة، يتميز كل منهم بمزية في علم من العلوم الدينة والدنيوية، شريطة أن يكونوا جميعا مسلمين، مؤمنين، ملتزمين بهدي الدين الحنيف.



وهذا موجود، ولله الحمد، حتى قيام الساعة، فهناك من يتفوق في اللغة، والفقه، والتفسير، وهناك من يمتاز في العلوم الحديثة، كالطب والهندسة والتكنولوجيا، وغيرها.. وهناك من يدفع عن الإسلام شبهات الملحدين، والمتطرفين والمفرطين، ويصد هجمات المبطلين، والمنحرفين، وأعداء الدين.

القاسم بن محمد (35 هـ - 108 هـ)

اعتبره ابن الأثير الجزري والذهبي ومحمد شمس الحق العظيم آبادي، أحد المجددين على رأس المائة الأولى بصفته أحد فقهاء المدينة المنورة.

هو الإمام القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، وهو أحد المجددين في الإسلام، فهو أحد فقهاء المدينة السبعة من التابعين، الذين أجمع عليهم علماء عصرهم وإليهم تنتهي الفتوى.

مولده

ولد أبو محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر سنة 35 هـ، في خلافة أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، كرم الله وجهه، وأبوه هو محمد بن سيدنا أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، وأمه هي بنت يزدجرد الثالث آخر ملوك فارس الساسانيين.

كان أبوه واليًا على مصر من قبل خليفة المسلمين الإمام علي، كرم الله وجهه، حتى قتله معاوية بن حُدَيج الكندي، عام 38هـ وكان عاملًا لمعاوية.

في بيت النبوة

بعد وفاة والده أخده عمّه عبد الرحمن بن أبي بكر رضيعًا، هو وأختًا له، وهاجر بهما من مصر إلى المدينة المنورة.

وهناك تعلقت عمتهما السيدة عائشة، رضي الله عنها، بهما وأصرَّت أن يكونا في حجرها ورعايتها فكان لها ذلك على مضض من أخيها عبد الرحمن.

وهكذا نشأ القاسم بن محمد في بيت النبوة في حجر عمته السيدة عائشة، وتشرب منها العلم والحكمة والبصيرة.

ويقول القاسم: "حملتنا عائشة من منزل عمّنا إلى بيتها، وربَّتنا في حجرها، فما رأيتُ والدةً قط، ولا والدًا أكثر منها بِرًّا، ولا أوفر منها شفقة، كانت تطعمني بيديها، ولا تأكل معنا، فإذا بقي من طعامنا شيءٌ أكلته، وكانت تحنو علينا حنوَّ المرضعات على الفطيم، تغسل أجسادنا، وتمشِّط شعورنا، وتُلبِسنا الأبيضَ الناصعَ من الثياب، وكانت لا تفتأ تحضُّنا على الخير، وتُمرّسنا بفعله، وتنهانا عن الشرِّ، وتحمِلنا على تركه، وقد دأبت على تلقيننا ما نُطيقه من كتاب الله تعالى، وتروي لنا ما نعقِله من حديث رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وكانت تزيدنا برًّا وإتحافًا في العيدين، فإذا كانت عشيِّةُ عرفة حلقت لي شعري، وغسَّلتني أنا وأختي، فإذا أصبحنا ألبستنا الجديدَ، وبعثت بِنا إلى المسجد النبوي لنؤدِّي صلاة العيد، فإذا عُدنا منه جمعتني أنا وأختي وضحَّت بين أيدينا".

علمه

وما أن شب القاسم حتى أتم حفظ كتاب الله وأخذ من عمّته من حديث رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، الكثير، وكان يتنقل بين حلقات العلم في مسجد النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، فتعلم على أيدي عدد من الصحابة وكبار التابعين.

وكان لتربيته في حجر عمته السيدة عائشة أثر كبير في إثراء ملكته الفقهية والعلمية، فقد تعلم منها الفتوى، وعن ذلك يقول القاسم: "كانت عائشة قد استقلت بالفتوى في خلافة أبي بكر وعمر وإلى أن ماتت، وكنت مُلازِمًا لها مع تُرهاتي، وكنت أجالِس البحر ابن عباس، وقد جلست مع أبي هريرة وابن عمر فأكثرتُ، فكان هناك ورعٌ وعِلمٌ جمّ ووقوفٌ عمّا لا عِلمَ له به".

وبذلك فقد روى القاسم بن محمد عن أبي هريرة، وعن عبد الله بن عمر، وعن عبد الله بن عباس، وعن عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن خباب، ورافع بن خديج، وأسلم مولى عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم - وغيرهم كثير.

فقهاء المدينة السبعة

ذكره ابن سعد أيضًا في الطبقة الثانية من أهل المدينة، وقال عنه: "كان ثقة، وكان رفيعًا، عالمًا، فقيهًا، إمامًا ورعًا، كثير الحديث"، كما وثّقه العجلي، وروى له الجماعة.

وكان كبار الأئمة يثقون في عِلمه وفقهه، فهذا الإمام مالك بن أنس ينقل عن ابن سيرين عندما مرض وتخلَّف عن الحج أنه كان يأمر من يحج أن "ينظر إلى هدي القاسم ولبوسه وناحيته فيُبلِّغونه ذلك فيقتدي بالقاسم".

وعدّه أبو الزناد في فقهاء المدينة السبعة من التابعين، وأثنى عليه الكثيرون، فقال يحيى بن سعيد الأنصاري: "ما أدركنا بالمدينة أحدًا نفضّله على القاسم"، وقال عنه سفيان الثوري: "عبد الرحمن بن القاسم كان أفضل أهل زمانه، وقد سمع أباه وكان أفضل أهل زمانه".

وقال أبو الزناد: "ما رأيتُ أحدًا أعلم بالسُنّة من القاسم بن محمد"، وقال مالك بن أنس عنه: "كان من فقهاء هذه الأمة".

وقال مصعب بن عبد الله الزبيري: "القاسم من خيار التابعين"، وقال العجلي عنه: "كان من خيار التابعين وفقهائهم".

توسعة الحرم المدني

كان له دور مهم في توسعة الحرم المدني؛ ما يدل على فضله وثقة الناس به، خاصة في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، ففي عهد الوليد بن عبدالملك، رغب في توسعة مساحة الحرم المدني، إلا أنه خاف ألا يوافق أهل المدينة المنورة على هذه التوسعة خاصة أنه سيضطر إلى هدم بعض من المسجد القديم من جهاته الأربع، وإزالة بيوت زوجات النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، وضمها إلى المسجد.

فكتب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز واليه على المدينة، يقول: "لقد رأيتُ أن أوسع مسجد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حتى يصبح مئتي ذراع في مئتي ذراع، فاهدِمْ جدرانه الأربعة، وأدخل فيه حجر زوجات النبي، واشترِ ما في نواحيه من البيوت، وقدِّم القبلة إن قدرت، وإنك تستطيع ذلك لمكان أخوالك آل الخطاب، فإن أبى عليك أهل المدينة ذلك، فاستعن بالقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر، وأشركهما معك في الأمر، وادفع إلى الناس أثمان بيوتهم بسخاء، وإن لك في ذلك سلفيْ صدق هما: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان اللذان وسّعا المسجد".

فدعا عمر بن عبد العزيز القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وطائفةً من وجوه أهل المدينة، وقرأ عليهم كتابَ الوليد، فسُرُّوا بما عزم عليه، وهبُّوا لإنفاذه، فلما رأى أهل المدينة عالمي المدينة وإماميهما الكبيرين، يباشران في هدم المسجد بأيديهما، فكان ذلك بمثابة فتوى عملية بجواز ذلك، حتى أقبل الناس على هذا العمل العظيم في توسعة المسجد.

وفاته

اختلف المؤرخون في تاريخ وفاته، ولكن الأرجح أن وفاته كانت سنة 108.

وكانت سنه عند وفاته ثلاثًا وسبعين سنة، وكان في طريقه إلى الحج، وعندما أحس بالأجل التفت إلى ابنه، وقال: "إذا أنا مت، فكفني بثيابي التي كنت أصلي بها؛ قميصي، وإزاري، وردائي، فذلك كان كفن جدك أبي بكر، ثم سوِّ عليَّ لحدي، والحق بأهلك، وإياكم أن تقفوا على قبري، وتقولوا: كان وكان، فما كنت شيئًا". رحمه الله.

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