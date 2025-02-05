نتفليكس تقطع علاقتها بالمتحولة كارلا صوفيا بعد فضح عنصريتها

كشف تقرير لموقع فاريتي، أن نتفليكس، قطعت تواصلها المباشر، مع الممثلة المتحولة "كارلا صوفيا جاسكون"، وترفض تغطية أي نفقات لسفرها خلال موسم الجوائز.

وذكر التقرير أنه إذا أراد جاسكون حضور أي فعاليات خلال موسم الجوائز الحالي، فسيتعين عليه تغطية التكاليف بنفسه، بدلا من إرسالها لنتفليكس.

تفاصيل قطع علاقة نتفليكس بـ كارلا صوفيا

وأوضح التقرير الصحفي أن شركة نتفليكس تحاول الابتعاد عن نجمة فيلمها "إميليا بيريز"، كارلا صوفيا جاسكون، في محاولة لإنقاذ فرص الفيلم، في الفوز بجوائز الأوسكار، التي رُشح لها.

وبينما تحاول الممثلة الإسبانية، تهدئة ردود الفعل السلبية لمنشوراتها السابقة، على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي شاركت فيها آراء مسيئة اعتبرت معادية للإسلام وعنصرية، فإنها تفعل ذلك بمفردها، دون توجيه من عملاق البث نتفليكس أو فريق العلاقات العامة الخاص بها.

كان من المتوقع أن تسافر جاسكون، التي سجلت تاريخًا كأول ممثلة متحولة جنسيًا علنًا يتم ترشيحها لجائزة أفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز الأوسكار، من منزلها في إسبانيا إلى لوس أنجلوس للمرحلة الثانية الحاسمة من حملة الأوسكار.

وتضمن جدول رحلتها المخطط أحداثًا رئيسية لصناعة الترفيه مثل حفل غداء جوائز معهد الفيلم الأمريكي يوم الخميس، وجوائز اختيار النقاد يوم الجمعة، وجوائز نقابة المخرجين الأمريكية وجوائز نقابة المنتجين الأمريكية يوم السبت، ومهرجان سانتا باربرا السينمائي الدولي يوم الأحد، ومع ذلك، لم يعد من المتوقع أن تحضر جاسكون أيًا منها، بعد تخلي نتفليكس عنها، وعن تغطية نفقاتها.

المتحولة كارلا صوفيا تتقدم باعتذار رسمي

أصدرت المتحولة كارلا صوفيا جاسكون، اعتذارًا رسميا، بعد انتشار عشرات المنشورات، التي كتبتها كارلا منذ عدة سنوات، وتضمنت تعليقات عنصرية، ومعادية للإسلام، ورهاب المثلية الجنسية، ومعادية للتطعيمات، ومختلف التعليقات المسيئة الأخرى، والتي تداولها عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت كارلا في اعتذارها: "أود أن أعترف بالمحادثات حول منشوراتي السابقة، على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تسببت في الأذى، بصفتي شخصًا في مجتمع مهمش، أعرف هذه المعاناة جيدًا، وأنا آسفة بشدة لأولئك الذين تسببت لهم في الألم… طوال حياتي ناضلت من أجل عالم أفضل، أعتقد أن النور سينتصر دائمًا على الظلام".

وهاجمت كارلا في منشوراتها العنصرية، المطربة البريطانية آديل، وفرقة BTS الكورية، والمغنية الأمريكية مايلي سايرس، كما هاجمت الدين الإسلامي في منشوراتها، ودعت لمقاطعة تطعيمات الكورونا.

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