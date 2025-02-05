الأربعاء 05 فبراير 2025
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خارج الحدود

أول تعليق من حماس على تصريحات ترامب بشأن احتلال أمريكا لقطاع غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس: "ندين بأشد العبارات ونرفض تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب الرامية لاحتلال الولايات المتحدة الأمريكية قطاع غزة وتهجير شعبنا الفلسطيني منه"، مؤكّدةً بأنّ "تلك التصريحات عدائية لشعبنا ولقضيتنا ولن تخدم الاستقرار في المنطقة وستصب الزيت على النار".

إقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس

وأضافت: "نؤكد بأننا وشعبنا الفلسطيني وقواه الحية لن نسمح لأي دولة في العالم احتلال أرضنا أو فرض الوصاية على  شعبنا الفلسطيني العظيم الذي قدم أنهارًا من الدماء لتحرير أرضنا من الاحتلال ولإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس".

القوانين الدولية والحقوق الطبيعية

ودعت الحركة "الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب إلى التراجع عن تلك التصريحات غير المسؤولة والمتناقضة مع القوانين الدولية والحقوق الطبيعية لشعبنا الفلسطيني في أرضه".

اتخاذ موقف حازم وتاريخي يحفظ لشعبنا الفلسطيني

كما دعت "جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة إلى الانعقاد العاجل لمتابعة تلك التصريحات الخطيرة، واتخاذ موقف حازم وتاريخي يحفظ لشعبنا الفلسطيني حقوقه الوطنية، وحقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس".

 

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حماس غزة تهجير شعبنا الفلسطيني منظمة التعاون الإسلامي جامعة الدول العربية

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