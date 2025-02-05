الأربعاء 05 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حماس تعلن استعدادها التواصل مع إدارة ترامب

موسى أبو مرزوق، فيتو
موسى أبو مرزوق، فيتو

تهجير الفلسطينيين، صرح موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بأن الحركة مستعدة للتواصل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.


وقال أبو مرزوق في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "نحن مستعدون للتواصل والحديث مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في الماضي، لم نعارض الاتصالات مع الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أو ترامب أو أي إدارة أخرى، ونحن منفتحون على المحادثات مع أي جهة دولية".
 

وأضاف أن الولايات المتحدة أصبحت ضرورة بالنسبة للحركة، حيث تعد واشنطن لاعبًا رئيسيًا في الشرق الأوسط، و"لهذا السبب نرحب بالمحادثات مع الولايات المتحدة وليس لدينا أي اعتراض عليها".

وكان ترامب قد قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن "الولايات المتحدة سوف تسيطر على قطاع غزة وتشرف على تفكيك المتفجرات أو الذخائر هناك والتخلص من المباني المدمرة، وستوفر الرعاية الاجتماعية التي ستمكن من توفير عدد لا يحصى من فرص العمل لسكان المنطقة".

وأوضح ترامب أنه درس ملف إدارة الولايات المتحدة لقطاع غزة لأشهر طويلة، قائلًا: "هذا قرار لم نتخذه بسهولة، وكل من تحدثت معه أحب هذه الفكرة، وتسلم الولايات المتحدة لتلك المنطقة واستحداث آلاف الوظائف هناك"، مشيرًا إلى أن تلك الفكرة حازت على "تأييد كبير من أعلى مستوى في البلاد".


وأضاف: "يجب أن يغادر سكان غزة إلى دول أخرى والعيش في مناطق جميلة في سلام وأمان بدلًا من أراضٍ مدمرة، ويمكن أن تدفع الدول الغنية في المنطقة لإقامة منطقة واحدة أو مناطق عدة بعيدًا عن غزة"، مشيرًا إلى أن "المناطق التي ستستقبل سكان غزة قد تصل إلى 12".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

موسي ابو مرزوق حركة حماس الفلسطينية تهجير الفلسطينيين ة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

مواد متعلقة

طوفان تفكك يجتاح المنطقة.. سيناريوهات اليوم التالى للأمة العربية بعد حرب غزة.. تسونامى تطبيع برعاية ترامب.. الرئيس الأمريكى الجديد يتعهد بتوسيع “اتفاقات إبراهام”

هتغير التاريخ، أول تعليق من نتنياهو على خطة ترامب امتلاك غزة وتهجير سكانها

ترامب: أمريكا ستسيطر على قطاع غزة وتسويه بالأرض وتمتلكه

ads

الأكثر قراءة

بيان قوي من السعودية بشأن موقفها من قيام الدولة الفلسطينية وتهجير سكان غزة

ترامب: أمريكا ستسيطر على قطاع غزة وتسويه بالأرض وتمتلكه

رياح وأتربة وأمطار، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 05 - 02 -2025

ترامب: مصر والأردن رفضا استقبال سكان غزة وهناك بلدان أخرى ستقبل إيواءهم

الزمالك يفاوض الجزائري عادل بولبينة وحالة غضب من هيثم فاروق

ما أعرفش عملت كدا ليه، اعترافات مثيرة لقاتل مقاول أثناء خروجه من مسجد في قنا

رئيس الوكرة القطري: بيع دالا للزمالك مجانًا مرفوض، وللخطيب مسموح

أول صورة رسمية لزوجة الشرع

منوعات

المزيد

هتغير التاريخ، أول تعليق من نتنياهو على خطة ترامب امتلاك غزة وتهجير سكانها

أكره كرة القدم، أجمل لاعبة في العالم تغادر نادي براجا بشكل مفاجئ (صور)

ملاكم تركي شهير يعتدي بوحشية على عامل نظافة في المسجد (فيديو)

أول صورة رسمية لزوجة الشرع

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

هتشترى كيلو السكر اليوم بكام ؟

استقرار أسعار الألومنيوم بالسوق المحلى اليوم الثلاثاء4/2/2025

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 4/2/2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات برشلونة المتبقية في شهر فبراير 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 5 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 5 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 5 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية