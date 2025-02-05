حماس تعلن استعدادها التواصل مع إدارة ترامب

تهجير الفلسطينيين، صرح موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بأن الحركة مستعدة للتواصل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقال أبو مرزوق في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "نحن مستعدون للتواصل والحديث مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في الماضي، لم نعارض الاتصالات مع الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أو ترامب أو أي إدارة أخرى، ونحن منفتحون على المحادثات مع أي جهة دولية".



وأضاف أن الولايات المتحدة أصبحت ضرورة بالنسبة للحركة، حيث تعد واشنطن لاعبًا رئيسيًا في الشرق الأوسط، و"لهذا السبب نرحب بالمحادثات مع الولايات المتحدة وليس لدينا أي اعتراض عليها".

وكان ترامب قد قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن "الولايات المتحدة سوف تسيطر على قطاع غزة وتشرف على تفكيك المتفجرات أو الذخائر هناك والتخلص من المباني المدمرة، وستوفر الرعاية الاجتماعية التي ستمكن من توفير عدد لا يحصى من فرص العمل لسكان المنطقة".

وأوضح ترامب أنه درس ملف إدارة الولايات المتحدة لقطاع غزة لأشهر طويلة، قائلًا: "هذا قرار لم نتخذه بسهولة، وكل من تحدثت معه أحب هذه الفكرة، وتسلم الولايات المتحدة لتلك المنطقة واستحداث آلاف الوظائف هناك"، مشيرًا إلى أن تلك الفكرة حازت على "تأييد كبير من أعلى مستوى في البلاد".



وأضاف: "يجب أن يغادر سكان غزة إلى دول أخرى والعيش في مناطق جميلة في سلام وأمان بدلًا من أراضٍ مدمرة، ويمكن أن تدفع الدول الغنية في المنطقة لإقامة منطقة واحدة أو مناطق عدة بعيدًا عن غزة"، مشيرًا إلى أن "المناطق التي ستستقبل سكان غزة قد تصل إلى 12".

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