تنفيذ 4872 وحدة سكنية بتكلفة 2 مليار جنيه بمدينة 15 مايو

قام المهندس طارق الرفاعي معاون وزير الاسكان للمرافق بجولة تفقدية لبعض المشروعات بمدينة 15 مايو يرافقه الجولة المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، والمهندس سيد الشافعي نائب رئيس الجهاز والمهندس محمد منصور مسئول المرافق.

تابع معاون الوزير، سير أعمال المرافق بالمدينة ابرزها مشروع الزهراء "سكن لكل المصريين" المخصص لمتوسطي الدخل التي تضم 203 عمارة باجمالى 4872 وحدة سكنية بتكلفه إجماليه 2 مليار جنيه.

وأكد رئيس الجهاز أن أعمال المرافق تسير وفق الجدول الزمني المحدد لضمان اكتمال البنية التحتية في الوقت المناسب.

كما تابع أعمال تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي والري، بالإضافة إلى ربطها بالمحاور السريعة لتعزيز تنمية المنطقة.

وشدد على ضرورة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد ومعايير الجودة المعتمدة، مؤكدًا أن المدن الجديدة تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية.

وتم توجيه الشركات المكلفه بتنفيذ الاعمال بالمشروع على سرعة انجاز الاعمال التي أسندت اليهم والبدء على الفور في خطة تنفيذ المشروع وفقا للبرامج الزمنيه المحددة له وبالمواصفات الفنية المطلوبة بما يتناسب مع مكانة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الاسكان وحتى يتم تسليم الوحدات إلى مستحقيها في مواعيدها المقررة.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة على توفير وحدات سكنية تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ.

رابط الاستعلام عن نتيجة شقق سكن لكل المصريين 2025، يتساءل الكثير من المواطنين المتقدمين على شقق سكن كل المصريين 5 - شقق الاسكان الاجتماعي عن خطوات وكيفية الاستعلام عن موقف الطلبات التى تقدموا بها لحجز الشقق.

نتيجة شقق سكن لكل المصريين 2025

وتواصل وزارة الاسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري أعمال فرز ومراجعة ملفات المواطنين المتقدمين على شقق سكن لكل المصريين 5.

رابط الاستعلام عن نتيجة شقق سكن لكل المصريين 2025

ومن المقرر الإعلان عن المواطنين المقبولين والمرفوضين وإخطارهم برسائل نصية بالنتيجة، ونستعرض خطوات معرفة والاستعلام عن أسباب رفضك تمهيدا للتظلم على ذلك، وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري آلية التعرف على أسباب الرفض والاستبعاد.

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