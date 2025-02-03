نتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي، يترقب المواطنون المتقدمون والحاجزون بمشروع شقق سكن كل المصريين 5 - شقق الإسكان الاجتماعي، الإعلان عن نتيجة التقديم.

وأكدت وزارة الاسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري على استمرار أعمال فرز ومراجعة ملفات المواطنين المتقدمين لحجز شقق المشروع تمهيدا للإعلان عن النتيجة.

نتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي

وكشفت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري أن الإعلان عن أسماء المقبولين والمرفوضين وإخطارهم برسائل نصية بالنتيجة، سيكون عقب الانتهاء من أعمال الفرز، وسوف يتم إبلاغ المواطنين بنتيجة طلباتهم عن طريق رسائل SMS عبر رقم الهاتف المسجل من قبل المواطن ضمن المستندات التي قام برفعها على الموقع الإلكتروني.

حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025

كما سيتم إخطار المواطنين المرفوضين (غير منطبق عليهم شروط الإعلان) بعد انتهاء فترة التظلمات بسحب المبالغ المسددة بالبريد خلال 14 يومًا من تاريخ إعلانه بالرفض، ويتم إخطار المواطنين الذين لم تتح لهم وحدات (خارج الأولوية) بعد انتهاء فترة التظلمات في حالة التقدم على وحدات سكنية، ولم يتمكنوا من حجز وحدات سكنية أثناء الفترة المخصصة لذلك وقاموا بسداد مبلغ مقدم جدية الحجز يتم إخطارهم بسحب المبالغ المسددة بالبريد خلال 30 يومًا من تاريخ إعلانه.

شقق الإسكان الاجتماعي 2025

وعلى مستوى الآليات الواجب اتباعها من قبل المواطنين لمعرفة حالة الطلب وكيفية التعامل عليه في المراحل المختلفة، فيمكن التواصل مع الصفحة الرسمية للصندوق بموقع فيسبوك http://www.facebook.com/shmffeg، أو الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام 5999 و5777 و1188 من أي تليفون محمول أو رقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.

الاستعلام عن نتيجة شقق سكن لكل المصريين 2025

بالإضافة إلى إمكانية تقديم الطلبات المختلفة (طلب استعجال ملفات بشركات الاستعلام/ طلب رفع واستكمال المستندات الأساسية/ طلب تصحيح البيانات/ طلب تعديل من دور لدور للحالات المرضية فقط/ طلب إرفاق مخالصة بسداد القرض/ طلب نقل الحجز باسم الورثة) خلال فترة متابعة الطلب في حالة الحاجة لذلك وذلك عن طريق الدخول على مركز خدمة المواطنين عن طريق الرابط التالي https://cservices.shmff.gov.eg/.

فى سياق أخر، بدأت وزارة الاسكان تسليم شقق مشروع فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر للمواطنين الحاجزين.

وحددت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية مواعيد تسليم شقق مشروع فالي تاورز وذلك بداية من اليوم حتى 24 أغسطس المقبل.

وتقدم لمشروع "فالى تاورز" بمدينة حدائق أكتوبر أكثر من 11 ألف مواطن تقريبا لحجز 2406 وحدات سكنية مطروحة بالمشروع، وقد انتهت فترة الحجز للوحدات السكنية بتاريخ 29 /8/ 2024، والإقبال الكبير على حجز تلك الوحدات يعكس ثقة المواطنين في المشروعات السكنية التي تنفذها الوزارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.