الثلاثاء 04 فبراير 2025
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خارج الحدود

ترامب: الفلسطينيون يجب أن يغادروا غزة.. ومحادثات قريبة مع إيران

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الفلسطينيين في قطاع غزة ليس لديهم خيار سوى المغادرة، مشيرًا إلى أنه يرغب في أن تستقبلهم مصر والأردن، في ظل استمرار التصعيد في المنطقة.

وأضاف ترامب أنه سيجري قريبًا محادثات مع الرئيس الإيراني، في إطار التعامل مع الملف النووي، مشددًا على أن إيران باتت قريبة جدًّا من امتلاك سلاح نووي، وأن الولايات المتحدة لديها الحق في منع بيع النفط الإيراني إلى دول أخرى.

كما أعلن عزمه إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، موضحًا أن إدارته لا تدعم بالضرورة الاستيطان الإسرائيلي في قطاع غزة، في إشارة إلى موقف واشنطن من مستقبل الأراضي الفلسطينية.


امتلاك إيران سلاح نووي

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، مذكرة تمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وقال مسؤول أمريكي، مساء اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا لإعادة تطبيق "أقصى الضغوط" على إيران.

وبحسب شبكة «العربية»، قال المسؤول الأمريكي إن قرار ترامب بشأن إيران يهدف لحرمانها من الحصول على سلاح نووي، مضيفا: "القرار يهدف لمواجهة نفوذ إيران الخبيث، ويستهدف أيضا أولئك الذين ينتهكون العقوبات على طهران".

 

المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني

وأعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال مؤتمر صحفي عقده الأسبوع الماضي، أن طهران لم تتلق أي رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص المفاوضات بشأن الاتفاق النووي.

وقال عباس عراقجي: "حالة عدم الثقة لا تزال موجودة وقائمة في علاقاتنا مع الولايات المتحدة".

وأضاف: "توصلنا إلى اتفاق سابقا ونفذناه والطرف المقابل هو من خرقه، وعدم الثقة لن يزول بالتصريحات الإيجابية ونحتاج إلى إجراءات عملية وسياسات محددة".

 

موقف ترامب تجاه المحادثات النووية مع إيران

وتابع:" محادثاتنا مع الدول الأوروبية تتواصل وننتظر أن يحدد الطرف المقابل سياساته"، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وكالة  "تسنيم"، أن عراقجي أكد أن الثقة في المفاوضات لم يتم التعبير عنها بكلمات جيدة، كما لم يتضح بعد موقف ترامب من المحادثات النووية التي بدأتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، إذ تعهد بنهج أكثر تصعيدًا وتحالف وثيق مع إسرائيل، ما يتعارض مع الاتفاق.

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سلاح نووي إيران ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفلسطينيون غزة
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