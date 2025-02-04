كأس فرنسا، سان جيرمان يتقدم علي لومان بهدف بالشوط الأول

تقدم فريق باريس سان جيرمان علي مضيفه فريق لومان الذي يلعب في الدرجة الثالثة، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهم الان، على ملعب "ليون بولى"، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس فرنسا.

باريس سان جيرمان ضد لومان

وسجل ديزيري دوي هدف التقدم لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول

تشكيل باريس سان جيرمان ضد لومان

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: سافونوف

خط الدفاع: زاجو، هيرنانديز، بيرالدو، باتشو

خط الوسط: مايولو، فابيان رويز، كفاراتسيخيليا

خط الهجوم: راموس، لي كانج إن، دوي

قائمة باريس سان جيرمان

واكتفى المدرب الإسباني باستدعاء 20 لاعبا للمباراة، وهم: أشرف حكيمي، برسنيل كيمبيمبي، خفيتشا كفاراتسخيليا، فابيان رويز، جونسالو راموس، عثمان ديمبلي، ديزيريه دوي، فيتينيا، لي كانج إن، لوكاس هيرنانديز، سيني مايولو، نونو مينديس، برادلي باركولا، لوكاس بيرالدو، سافونوف، يورام زاجي، تابي، ويليان باتشو، موكيه، وأرناو تيناس.

يذكر أن باريس سان جيرمان تأهل بركلات الترجيح على حساب لانس في دور ال64 بعد التعادل 1-1، ثم أطاح بفريق سان مارسيل المغمور بالفوز 4-2 ضمن منافسات دور ال32.

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