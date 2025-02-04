أنهت أجهزة الأمن بالجيزة، إجراءات الإفراج عن نجل الداعية محمد حسان بعد حكم البراءة.

إنهاء إجراءات الإفراج عن نجل الداعية محمد حسان

وغادر خالد محمد حسان، نجل الداعية السلفي محمد حسان، ديوان قسم أول شرطة أكتوبر، اليوم الثلاثاء وسط فرحة كبيرة من أقاربه عائدا إلى منزله، بعد الانتهاء من إجراءات الإفراج عنه وإخلاء سبيله على ذمة القضية التي اتُهم فيها بحيازة مواد مخدرة وسلاح أبيض وقيادة سيارة دون ترخيص.

وكانت الدائرة 25 جنايات الجيزة، قضت بإخلاء سبيل خالد محمد حسان نجل الداعية محمد حسان، من تهم حيازة المخدرات بقصد الاتجار والتعاطي.

وكان دفاع المتهم، قدم مقطع فيديو يتضمن لحظة القبض على موكله بدون حيازة مواد مخدرة وبطريقة غير قانونية، معتبرا بطلان في عملية الضبط والتفتيش، مشيرًا إلى وجود تناقض بين أقوال مأمور الضبط القضائي وأقواله في التحقيقات، بالإضافة إلى كيدية الاتهام، وأن الدليل الفني لا يتطابق مع الدليل القولي، كما أشار إلى ظهور دلائل جديدة تدعم براءة موكله.

ومن بين الأدلة التي تم تقديمها من الدفاع، عرض مقطع فيديو أمام المحكمة يظهر لحظة القبض على خالد حسان، حيث أظهر الفيديو عدم وجود كمين شرطي كما كان قد ورد في أقوال مأمور الضبط.

كما أشار الدفاع إلى تناقض أقوال مأمور الضبط حول مكان العثور على المواد المخدرة، مشيرا الى العينة المأخوذة من خالد حسان لم تُظهر تعاطيه للمخدرات، مشددًا على أنه لم يتم عرضه على الطب الشرعي أو إجراء تحليل مخدرات، كما أشار الدفاع إلى خلافات سابقة بين موكله ومأمور الضبط، مما يزيد من الشكوك حول مصداقية التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد باشتباه إحدى الدوريات الأمنية في سيارة حديثة يقودها شاب يُدعى "خ. م"، يبلغ من العمر 26 عامًا، ويعمل مديرًا لإدارة التسويق بإحدى القنوات التليفزيونية، وذلك أثناء سيره في أحد شوارع مدينة 6 أكتوبر.

ووجهت النيابة العامة، المتهم بالمضبوطات وبمحضر الشرطة، وقد أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بحيازة وتعاطي المواد المخدرة وأيضًا حيازة سلاح أبيض، وعقب ذلك تم نقله في سيارة الترحيلات إلى قسم الشرطة.

وكشفت التحقيقات، أنه تم عمل فحص للهاتف المحمول الخاص بالمتهم وتبين قيامه بالتواصل من خلال محادثة مع تاجر مواد مخدرة، وكشف الفحص عن تواجد صورة له وهو يحمل سلاحًا ناريًا عبارة عن بندقية خرطوش.

واستمرت التحقيقات مع نجل الشيخ ما يقرب من 14 ساعة، وتبين أنه يعمل مديرًا للتسويق بإحدى القنوات الفضائية، وتبين من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن المتهم كان يجلس داخل سيارته بمنطقة 6 أكتوبر، في أحد الشوارع، وبالتزامن مع ذلك كانت دورة أمنية تقوم بمتابعة الحالة الأمنية في المنطقة، فانتابت هذه القوة حالة من الشك.

وتوجهت القوة الأمنية إلى السيارة وترجل رجال الشرطة وقاموا بإيقاف المتهم وبفحص بطاقته تبين أنه مدير تسويق بقناة فضائية ونجل داعية، ثم قاموا بتفتيش السيارة وعثروا بداخلها على 4 قطع من الحشيش وسلاح أبيض تفوح منه رائحة الحشيش المخدر، أقر أنه كان يقوم بتقطيع الحشيش بها، فيما عثروا أيضًا على 4 أقراص مخدرة.

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