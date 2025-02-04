الثلاثاء 04 فبراير 2025
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حوادث

بعد تداول الفيديو، القبض على قائد سيارة بسير برعونة على الطريق الساحلي في مطروح

القبض على قائد سيارة
القبض على قائد سيارة يسير برعونة على الطريق الساحلي في مطروح

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية،  ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن قيام قائد سيارة بالسير برعونة بمطروح،  وتحديد وضبط مرتكب الواقعة

عقب تداول فيديو..القبض علي قائد سيارة لسير برعونة بالطريق الدولى الساحلى واقتحام كمين 
عقب تداول فيديو..القبض علي قائد سيارة لسير برعونة بالطريق الدولى الساحلى واقتحام كمين 

 

القبض علي قائد سيارة لسيره برعونة بالطريق الدولى الساحلى واقتحام كمين 

 

تابعت  أجهزة وزارة الداخلية،  تداول مقطع فيديو  على مواقع التواصـــل الاجتماعى يظهر خلاله  قيام قائد سيارة بالسير برعونة بالطريق الدولى الساحلى بمحافظة مطروح، وتجاوزه لإحدى النقاط المرورية بالطريق دون التوقف.
 

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وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح).. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبث مقطع الفيديو بقصد زيادة نسب المشاهدات لصفحته، وتحقيق أرباح مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قسم شرطة مطروح وزارة الداخلية

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