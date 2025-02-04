بعد تداول الفيديو، القبض على قائد سيارة بسير برعونة على الطريق الساحلي في مطروح

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن قيام قائد سيارة بالسير برعونة بمطروح، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة

عقب تداول فيديو..القبض علي قائد سيارة لسير برعونة بالطريق الدولى الساحلى واقتحام كمين

القبض علي قائد سيارة لسيره برعونة بالطريق الدولى الساحلى واقتحام كمين

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصـــل الاجتماعى يظهر خلاله قيام قائد سيارة بالسير برعونة بالطريق الدولى الساحلى بمحافظة مطروح، وتجاوزه لإحدى النقاط المرورية بالطريق دون التوقف.



وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح).. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبث مقطع الفيديو بقصد زيادة نسب المشاهدات لصفحته، وتحقيق أرباح مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.