أبرز 10 معلومات عن بلال بوطوبة المرشح للانتقال لـ الأهلي

كشفت تقارير صحفية خلال الساعات القليلة الماضية عن اهتمام من جانب إدارة النادي الأهلي بضم اللاعب الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية بلال بوطوبة خلال يناير الجاري في ظل رغبة الأحمر بالتعاقد مع جناح أجنبي لتدعيم الفريق في الميركاتو الشتوي الجاري.

ويبحث النادي الأهلي عن دعم مركز الجناح الأيمن بصفقة قوية فى الميركاتو الشتوي بناء على رغبة المدرب السويسري مارسيل كولر، ومن ضمن الأسماء المطروحة اللاعب بلال بوطوبة.

ويلعب بلال بوطوبة حاليًا ضمن صفوف فريق هاتاي سبور التركي، وكان مرشحًا للانضمام للقلعة الحمراء في الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن الصفقة توقفت بسبب رحيل رئيس النادي عن منصبه بعد تقديمه استقالته.

وتستعرض لكم فيتو خلال السطور القادمة أبرز المعلومات عن بلال بوطوبة بعد ارتباط اسمه بالنادي الأهلي .

10 معلومات عن بلال بوطوبة المرشح للانتقال لـ الأهلي

1ــ من مواليد 29 أغسطس 1998 أي يبلغ من عمر 26 عاما.

2ـ ولد في مدينة مارسيليا، أي أنه يحمل الجنسية الفرنسية، كما لديه أصول جزائرية.

3ـ تبلغ قيمته التسويقية 1.2 مليون يورو.

4ـ لعب لجميع الفئات السنية لمنتخبات فرنسا للشباب.

5ـ توج مع منتخب فرنسا تحت 17 عامًا ببطولة أمم أوروبا.

6ـ لم يخض أي مباراة رسمية مع منتخب فرنسا الأول.

7ـ لعب لـ 4 أندية فرنسية وهم: مارسيليا ومونبلييه وشاموا نيورتي وكليرمونت فوت، كما أنه لعب من قبل مع رديف إشبيلية الإسباني و يلعب حاليا مع هاتاي سبور التركي.

8ـ أبرز محطاته كانت مع نادي شاموا نيورتي في الدرجة الثانية الفرنسية بعدما لعب معهم 113 مباراة بجميع المسابقات سجل 21 هدفا وصنع 19.

9ـ لعب مع هاتاي سبور التركي في الموسم الحالي 15 مباراة سجل 5 أهداف وصنع 3.

10ـ طوال مسيرته لعب 251 مباراة، سجل 35 هدفا وتمكن من صناعة 23 آخرين وتلقي 16 بطاقة صفراء بينما لم يتلق أي بطاقة حمراء طوال مشواره.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بتروجيت يوم الخميس الموافق 6 من شهر فبراير الجاري في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

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