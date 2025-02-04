ليست زوجته، قصة رزان سفور مرافقة أحمد الشرع فى السعودية (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، خبر يتعلق بظهور السيدة لطيفة الشرع، زوجة الرئيس السوري أحمد الشرع، مرافقة له بالحرم المكى أثناء أداء مراسم العمرة، فى ختام زيارته إلى السعودية.

ظهور رزان سفور برفقة أحمد الشرع في الحرم المكي

لكن بالبحث العكسي تبين أن السيدة التى ظهرت برفقة أحمد الشرع، ليست زوجته السيدة لطيفة الشرع، بل سيدة أخري تدعى رزان سفور، وهى ناشطة بريطانية من أصل سوري ساهمت فى الترويج لجرائم نظام بشار الأسد، وعاونت الثورة خلال السنوات الماضية.

ووفق بيان سابق للرئاسة السورية، جرى تعيين رزان سفور، مستشارة في رئاسة الجمهورية السورية، وهي حاصلة على درجة الماجستير في التاريخ من كلية الدراسات الشرقية والإفريقية (SOAS) بجامعة لندن.

قصة رزان سفور التى ظهرت برفقة أحمد الشرع

عرفت رزان سفور، بنشاطها في أوساط الجالية السورية، حيث شاركت في برامج لإعداد قادة سوريين في الشتات، وأسهمت في التعريف بتاريخ سوريا، وتأثير الحرب على شعبها، والهجرة القسرية التي أجبرت آلاف السوريين على الفرار، ولا يعرف حتى اللحظة ما دور رزان سفور، لكن الواضح أنها من ضمن فريق رئاسة الجمهورية الجديدة.

ظهور زوجة فخامة رئيس الجمهورية السورية أحمد للشرع "لطيفة الشرع" في مكة المكرمة. pic.twitter.com/LipTKXG7RM — Mo'men Megdadi | مؤمن مقدادي (@MoMegdadi) February 3, 2025

وفي حديثها خلال الاستقبال الرسمي، قالت رزان سفور للسعوديين:"لقد شهد السوريون خلال السنوات الماضية بلادهم تنهار بينما وقف العالم متفرجًا.. لكننا ما زلنا متمسكين بالأمل، الأمل في تحقيق العدالة، والأمل في بناء مستقبل جديد مع القيادة الجديدة والرئيس أحمد الشرع".

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