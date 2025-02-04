أحمد الشرع يصل تركيا للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان (صور)

وصل أحمد الشرع، رئيس سوريا خلال المرحلة الانتقالية، اليوم، إلى العاصمة التركية "أنقرة" تلبية لدعوة الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، وهى الزيارة الخارجية الثانية له بعد السعودية.

أحمد الشرع يصل تركيا للقاء أردوغان

وكان فخر الدين آلتون، رئيس دائرة الإعلام والاتصال في الرئاسة التركية، أكد أمس، أن أحمد الشرع "سيزور أنقرة يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير، بدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان".

أحمد الشرع، فيتو

وأضاف رئيس دائرة الإعلام والاتصال فى الرئاسة التركية، بمنشور له على منصة "إكس" أمس: "ستناقش المحادثات في المجمع الرئاسي آخر التطورات في سوريا من جميع الجوانب، بالإضافة إلى تقييم الخطوات المشتركة التي يتعين على البلدين اتخاذها لتحقيق التعافي الاقتصادي والاستقرار والأمن المستدام في المنطقة".

اتفاق دفاع مشترك بين تركيا وسوريا

ذكرت 4 مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن يجري الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة الثلاثاء، بشأن اتفاق دفاع مشترك يتضمن إنشاء قواعد جوية تركية في وسط سوريا وتدريب الجيش السوري الجديد.

أردوغان والشرع، فيتو



وتحدثت المصادر، وهي مسؤول أمني سوري ومصدران أمنيان أجنبيان موجودان في دمشق ومسئول مخابراتي إقليمي كبير، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام حول محادثات أردوغان والشرع.

الشرع وأردوغان ، فيتو

وهذه هي المرة الأولى التي يُكشف فيها عن ترتيب دفاعي استراتيجي لقادة سوريا الجدد.

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