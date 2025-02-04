القصة الكاملة لسيدة سوريا الأولى.. لطيفة الدروبي تجذب الأنظار إليها بمكة.. وصفها أحمد الشرع بزوجته الوحيدة التي يحبها كثيرًا.. أنجبت 3 أبناء.. وولدت في حمص لأسرة عريقة

لفتت لطيفة الشرع أو سيدة سوريا الأولى، زوجة الرئيس السوري أحمد الشرع، أنظار العالم بظهورها الأول عبر لقطات مصورة ومقاطع فيديو لها، برفقة زوجها أثناء أدائهما مناسك العمرة في مكة المكرمة، في أول زيارة خارجية له منذ توليه رئاسة سوريا.

لطيفة الشرع تتصدر مؤشر البحث



تصدرت لطيفة الدروبي أو لطيفة الشرع، سيدة سوريا الأولى، مؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل"، فور ظهورها الأول، أمس الاثنين، مع زوجها أحمد الشرع، وظهرت العديد من التساؤلات عن سيدة سوريا الأولى من تكون؟! وخاصة أن الرئيس السوري أحمد الشرع يفضل عدم الحديث عن زوجته حفاظا على خصوصية حياتهما الشخصية.

أول ظهور لسيدة سوريا الأولى لطيفة الشرع، فيتو



ظهرت لطيفة الشرع، أو لطيفة بنت سمير الدروبي، في عدد من المناسبات، لكن الكاميرا لم تلتقط لها صورة، ما أثار اهتمامًا واسعًا وشغفًا لمعرفة سيدة سوريا الأولى، وكان آخر ظهور لها مع زوجها في مناسبة عامة، في لقاء مع وفد نسائي من الجالية السورية في الولايات المتحدة، قدمها الشرع للحاضرات، مؤكدًا أنها زوجته الوحيدة وأنه يحبها كثيرًا، نافيًا الشائعات حول تعدد زوجاته.

أما الحاضرون في وفد الجالية السورية النسائي فقد وصفوا لطيفة الشرع وقالوا إنها "امرأة مثقفة، راقية، وأنيقة"، حيث أشادوا بلباقتها وهدوئها، وزيها السوري.

حاصلة على ماجستير في اللغة العربية وأنجبت أولاد



ولطيفة الشرع، زوجة أحمد الشرع، هي لطيفة بنت سمير الدروبي، حاصلة على ماجستير في اللغة العربية وآدابها، وأنجبت ثلاثة أولاد ذكور لأحمد الشرع، أما شقيقتها فمتزوجة من محافظ دمشق الحالي ماهر محمد مروان، وتنحدر عائلتها "آل الدروبي" من القريتين في حمص.



تُعرف لطيفة الدروبي بـ لطيفة الشرع نسبة لزوجها أحمد الشرع، وظهرت لطيفة الدروبي في مناسبات عدة، منها لقاء مع وفد نسائي من الجالية السورية في الولايات المتحدة، كما ظهرت مؤخرًا برفقة زوجها خلال أدائهما مناسك العمرة في مكة المكرمة، ما يعكس دورها المتنامي في المشهد العام حاليًا.

تُعتبر عائلة الدروبي، عائلة لطيفة الشرع، من العائلات الحمصية العريقة، وقد برز منها علماء وشخصيات بارزة، مثل الشيخ عبد الغفار الدروبي المقرئ السوري الذي ولد في حمص وتوفى في جدة عام 2009.

لطيفة زوجة أحمد الشرع الوحيدة ويحبها كثيرًا

وقال الدكتور عبد الحفيظ شرف، عضو التحالف السوري الأمريكي من أجل السلام والازدهار، في لقاء إعلامي، "إن زوجة الشرع أسمها لطيفة، وهي شابة سورية محجبة غير منقبة، ترتدي اللباس السوري الطبيعي للسيدات المحجبات في سوريا، حضورها أثار فضول الكثيرين، خاصة مع ابتسامتها الهادئة التي رحّبت بها الحاضرات".

لقاء أحمد الشرع مع الوفد النسائي السوري، فيتو



واستغل أحمد الشرع لقاءه مع الوفد النسائي السوري بأمريكا ومازح الحضور قائلًا: "هذه زوجتي الوحيدة، وما يُقال عبر مواقع التواصل عن زواجي بأكثر من سيدة مجرد شائعات"، ووصف البعض مزاح الشرع مع زوجته بأنه أضاف جوا من الدعابة والراحة في اللقاء، الذي خُصص لمناقشة أوضاع الجالية السورية ودور المرأة في تعزيز الروابط المجتمعية.

كما خطفت لطيفة الدروبي الأضواء ببساطتها وأناقتها، حسبما وصفتها الطبيبة والناشطة السورية ريم البزم، التي كانت حاضرة في لقاء الوفد النسائي السوري، وتوقعت أن تصبح زوجة الشرع وجهًا بارزًا في النشاطات النسائية والمجتمعية في سوريا.

لطيفة الشرع تشبه نساء الشام

الطبيبة السورية ريم البزم، الناشطة التي نجحت عام 2018 بإقناع الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، بتأمين الحماية لمدينة إدلب التي كانت محاصرة، وإحدى السوريات المشاركات في الوفد النسائي السوري الأميركي، أجابت عن التساؤلات حول طبيعة سيدة سوريا الأولى لطيفة الشرع وكيف وجدتها، فقالت: "تشبه نساء الشام. لطيفة، هادئة، جميلة، غير منقبة، واثقة ومثقفة، وقد قدمها إلينا الرئيس بالكلمات الآتية: زوجتي الوحيدة وأحبها كثيرًا".

لقاء أحمد الشرع مع وفد نساء سوريا الذي حضرته زوجته لطيفة الدروبي، فيتو



وأكدت ريم البزم أن تقديم الشرع لزوجته إلى الوفد النسائي السوري من أوروبا وأمريكا، بأنه "يرتبط بموروث التقاليد السورية، التي لا تشبه ما قدمته السينما عن الزوجة التابعة، والتي تقول على الدوام أمرك ابن عمي"، مضيفة أنه: "كل من اختبر العيش في سوريا يعرف أن المرأة عماد أسرتها، تخطط وتربي وتنظم النفقات وتثابر لتفوز بدرجات علمية رفيعة"، قائلة: "عندنا في سوريا الرجل يسمع كلام زوجته".

أحمد الشرع يمازح سيدة سوريا الأولى



وكشفت بعض الحاضرات في لقاء الوفد النسائي السوري الأمريكي مع أحمد الشرع وزوجته أن أحمد الشرع قدم زوجته للحاضرات بطريقة مرحة، حيث مازح الحضور حول الشائعات التي تتحدث عن زواجه بأكثر من سيدة، مؤكدًا أن لطيفة هي زوجته الوحيدة، حيث قال: "والله هي وحدة مافي غيرها وما تسمعوه في السوشيال ميديا مجرد إشاعات".

السيدات اللاتي حضرن اللقاء وصفن لطيفة الشرع بأنها امرأة مثقفة، راقية وأنيقة، مشيدات بلباقتها وهدوئها، فيما قال آخرون إنها تستحق لقب "سيدة سوريا الأولى"، نظرًا لطريقة تقديم زوجها لها والدور المتوقع أن تلعبه لطيفة مستقبلًا في سوريا.

لطيفة الدروبي في مكة، فيتو



ورغم الاهتمام الواسع الذي حظي به أول ظهور لزوجة الرئيس السوري أحمد الشرع، لطيفة الدروبي، لكن الصور التي تم نشرها من اللقاء لم تظهرها بوضوح، مما أثار فضول العديد من المتابعين حول شخصيتها الحقيقية ودورها المستقبلي إلى جانب زوجها.

هذا الاهتمام يعكس تزايد الفضول حول إدارة أحمد الشرع لدولة سورية، حيث يرى البعض أن تقديم أحمد الشرع لزوجته في هذا التوقيت يحمل دلالات سياسية واجتماعية، في ظل التحولات التي تشهدها سوريا على الساحة الداخلية والدولية.

لطيفة الدروبي سيدة سوريا الأولى، فيتو



وتساءل العديد من المتابعين والمهتمين بالشأن السوري عما إذا كانت لطيفة الشرع، سيدة سوريا الأولى، دورًا بارزًا في المشهد السوري القادم؟ أم أن ظهورها العلني كان مجرد حدث اجتماعي قد يتكرر في المناسبات؟!

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