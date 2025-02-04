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رياضة

الزمالك يكثف مفاوضاته لضم الأنجولي جيلسون دالا بعد استبعاده من قائمة الوكرة

دالا
دالا

تجري إدارة الزمالك مفاوضات قوية مع إدارة نادي الوكرة القطري، للتعاقد مع النجم الأنجولي جيلسون دالا.

الزمالك يفاوض الأنجولي جيلسون دالا

وبحسب صحيفة العرب القطرية أن اهتمام الزمالك بالتعاقد مع النجم الإنجولي يأتي ذلك بعد خروج اللاعب من قائمة الوكرة المحلية، ليصبح مسجلًا فقط في دوري أبطال آسيا، مما يجعل انتقاله إلى الزمالك واردًا بشكل كبير.

وكان دالا على رادار نادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية الحالية ولكن الصفقة لم تكتمل.

 

مواعيد مباريات الزمالك في شهر فبراير 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، لمباريات نارية في شهر فبراير الجاري في الدوري الممتاز.

ويخوض الزمالك 5 مباريات في شهر فبراير الجاري جميعها في الدوري الممتاز ويأتي أبرزها مباراة القمة أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي.

1- الزمالك ضد الإسماعيلي: يوم الجمعة الموافق 7 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر،  ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

2- فاركو ضد الزمالك: يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

3- الزمالك ضد بتروجيت: يوم الأحد الموافق 16 فبراير، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

4- الأهلي ضد الزمالك: يوم السبت الموافق 22 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

5- الزمالك ضد زد: يوم الخميس الموافق 27 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

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