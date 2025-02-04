الثلاثاء 04 فبراير 2025
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حوادث

إحالة أوراق قاتلة عجوز الفيوم إلى المفتي

مجمع محاكم الفيوم،
مجمع محاكم الفيوم، فيتو

قضت محكمة جنايات الفيوم، في جلستها  اليوم الثلاثاء، بإحالة أوراق المتهمه «وفاء.أ. ص"، 55 عاما - ربة منزل، إلى مفتي الديار المصرية،لاستطلاع  الرأي الشرعي في إعدامها،  لإدانتها بقتل  " عائشة.م.ص"، 65 عامًا - ربة منزل، مقيمة بكفر عبود مركز ابشواي، وحددت جلسة دور الانعقاد في الاول من شهر مارس المقبل للنطق بالحكم. 

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، وعضوية المستشارين مجدي هريدي، وبيشوي النسر، وأمانة سر محمود العمدة، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

أحداث القضية وتفاصيل واقعة القتل

وترجع أحداث  القضية إلى شهر أبريل من العام الماضى، عندما تلق مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد بعثور أحد المزارعين على جثة غير مكتملة، وأعضاء بشرية منثورة داخل حقله بقرية كفر عبود التابع للوحدة المحلية لقرية أبو كساه، وانتقل لموقع الحادث  قوات الأمن وفريق بحث من إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث مركز شرطة أبشواي، وتم نقل الأشلاء التي تبين أنها لسيدة عجوز من سكان القرية ذاتها، الي مشرحة مستشفى أبشواى المركزى تحت تصرف النيابة العامة. 

تحريات إدارة البحث الجنائي

وكشفت تحريات ادارة البحث الحنائي،  أن أنها اشلاء "عائشة.م.ص"، 65 عامًا - ربة منزل، مقيمة بكفر عبود مركز أبشواى وأنها متغيبة عن منزلها منذ 3 أيام، وأن وراء مقتلها أحدي سكان القرية وتدعي "و.أ. ص"، 55 عاما - ربة منزل.

ودلت التحريات أن المتهمة اقتحمت منزل المجنى عليها ليلًا، وسحبتها إلى إحدى الحجرات، ثم طعنتها بسكين كانت في طيات ملابسها،  ثم قطعتها اربا بساطور كان بحوزتها، وألقت بأجزاء جسدها فى الحقول القريبة من القرية، ظنا منها أن الحيوانات الضالة ستلتهما وتضيع معالم الجريمة، وأرجعت التحريات سبب القتل الي سرقة مصوغاتها الذهبية،  لمرور المتهمة بضائقة مالية.

 

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وألقى القبض على المتهمة، وأحيلت إلى النيابة العامة التي تبين لها واستقر في يقينها اقدام المتهمة علي قتل المجني عليها، فأحالتها الي محكمة الجنايات ليتم تداول القضية في جلسات المحكمة.

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