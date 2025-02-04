الثلاثاء 04 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الظهور الأول لكهربا مع الاتحاد الليبي (صور)

كهربا، فيتو
كهربا، فيتو

 شارك محمود عبد المنعم كهربا لأول مرة مع فريقه الاتحاد في مباراته ضد المجد، ضمن مباريات الدوري الليبي للمحترفين.

وكان نادي الاتحاد الليبي أعلن رسميا استعارة محمود كهربا لاعب الفريق الجديد لمدة 6 أشهر قادما من النادي الأهلي المصري. 

قد تكون صورة ‏‏‏‏٧‏ أشخاص‏، و‏‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏، و‏أشخاص كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏الربضيةء ジ.レ JI TRAS ERI LT.. AS LIVE 9 ONILO ND CAS NASA I‏'‏‏

ودفع المدير الفني للاتحاد الليبي كارلوس جاريدو بكهربا في التشكيل الأساسي للاتحاد لأول مرة ليقود هجوم الفريق في المباراة.

قد تكون صورة ‏‏‏شخصين‏، و‏‏أشخاص كرة القدم‏، و‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏الربضية 1 مباشر -‏'‏‏

 

أول تعليق من كهربا بعد الانتقال لـ الاتحاد الليبي 

 وعلق محمود عبد المنعم كهربا المنتقل حديثا لصفوف فريق الاتحاد الليبي، قادما من النادي الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري. 

 

ونشر كهربا عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك صورة من مؤتمر تقديمه لاعبا في صفوف الاتحاد الليبي معلقا: “طموح وتحدٍ جديد مع العميد نادي الاتحاد الليبي دعواتكم ودعمكم المستمر يصنع الفارق دائمًا ”. 

وكان كهربا توجه إلى ليبيا لخوض تجربة احترافية جديدة، للانضمام إلى فريق الاتحاد الليبي في صفقة انتقال أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية.

 يذكر أن محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنهى اتفاقه مع الاتحاد الليبي للانتقال إليه خلال فترة الميركاتو الشتوي.

ووقع كهربا على عقود انتقاله إلى نادي الاتحاد الليبي على سبيل الإعارة لمدة ٦ أشهر.

 

كشف حساب كهربا مع الأهلى

ونستعرض في التقرير التالي كشف حساب كهربا مع الأهلي بعد قرار رحيله عن القلعة الحمراء.

لعب: 145 مباراة

سجل: 48 هدفا

صنع: 22 هدفا.

عدد البطولات: 15 لقبا "3 ألقاب للدوري المصري – 3 ألقاب لكأس مصر -  3 ألقاب للسوبر المحلي – 4 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا – لقب للسوبر الأفريقي – لقب كأس القارات الثلاث ".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي الاتحاد الليبي النادي الأهلي المصري النادي الأهلي كارلوس جاريدو محمود عبد المنعم كهربا محمود كهربا نادي الاتحاد الليبي

مواد متعلقة

أسرع 5 أهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (انفوجراف)

موعد مباراة النصر السعودي والوصل الإماراتي والقنوات الناقلة

تشيلسي يستقبل وست هام في ديربي لندني بالدوري الإنجليزي

اليوم، النصر السعودي يصطدم بالوصل الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة

ads

الأكثر قراءة

مسئول إسرائيلي سابق يطرح مخططا جديدا للاستيلاء على سيناء

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة كفر الشيخ

السودانيون العائدون من مصر يوجهون نداء استغاثة عبر فيتو إلى البرهان

موازنة العام المالي المقبل، الحكومة تقرر زيادة مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم وتكافل وكرامة

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية خلال ساعات، خطوات الحصول عليها

سجن وغرامة وترحيل، السعودية تصدر قرارا إداريا ضد 18.8 ألف مواطن ومقيم

اسعار الذهب اليوم، تراجع اسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة الأقصر بالاسم ورقم الجلوس

منوعات

المزيد

"سبيس إكس" تطلق ثاني دفعة من أقمار Starlink خلال أيام

فريق تحقيق يحتال على امرأة كلفتهم بمراقبة زوجها في تركيا

انفصال مهني بين الأمير هاري وميجان ماركل

مذيعة سورية تلتقي بأخيها المختفي بعد مناشدتها الشرع

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الكتكوت الروس اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025

سعر جرام الفضة في مصر اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025

أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025 في الصاغة

سعر الجنيه الذهب في السوق المحلية اليوم الثلاثاء، وصل لهذا السعر

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات برشلونة المتبقية في شهر فبراير 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تكرار العمرة في السَّفرة الواحدة واليوم الواحد؟ الأزهر يحسم الجدل

معنى تسنيم، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لآيات من سورة المطففين

ملتقى الأزهر بلغة الإشارة يوضح فضل شهر شعبان وتجديد العهد مع الله

المزيد
الجريدة الرسمية