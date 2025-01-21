كهربا يكشف المستور.. تصريحات مثيرة للاعب عن أزماته في الأهلي (إنفوجراف)

كهربا بعد رحيله عن الأهلي: حاولت أنتحر بعد ماتش باتشوكا، محتاج وقت عشان أستوعب اللي حصل، محمد رمضان خدعني، كلام كولر عني مش مقنع، وبستعد للحدث الضخم