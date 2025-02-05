الأربعاء 05 فبراير 2025
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اقتصاد

الرقابة على الصادرات تعقد لقاء مع المستخلصين ومندوبى الشركات بفرع الهيئة بأسوان

لقاء مع المستخلصين
لقاء مع المستخلصين ومندوبى الشركات بفرع الهيئة بأسوان

التقى المهندس عصام النجار رئيس  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لفرع الهيئة بأسوان، مع المستخلصين ومندوبي الشركات كما حرص على تسليم شهادات التدريب الخاص بطلبة الجامعات من أبناء محافظة أسوان.

توفير المعلومات للمصدر المصري

 وأكد المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ان الهيئة تستهدف العمل على توفير المعلومات للمصدر المصري حتى يتوافق مع متطلبات الدول الخارجية فضلا عن خطة الهيئة  في توطين الصناعة بمصر.
 

 تقليل زمن الافراج الجمركي

ولفت  الى دور الهيئة فى  تقليل زمن الافراج الجمركي مشيرا رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات   الى  الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز أداء الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي وتقليل زمن الافراج عن البضائع

 واشار في هذا السياق إلى أنه في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، كانت تقوم الهيئة وجميع الجهات المعنية بإجراء الفحص على مدار أيام الأسبوع، باستثناء الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية، مضيفا: ونظرًا لأهمية ضمان استمرارية عمل منظومة الإفراج الجمركي دون انقطاع، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين تشغيل المنظومة بشكل دائم طوال أيام العام.


 واوضح النجار إلى أنه بعد صدور هذا القرار وبدء العمل به، فإن المتوسط الزمني للحصول على المطابقات لرسائل الفحص الظاهري المعروضة على الهيئة أظهر تحسنا ملحوظا في شهر ديسمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2024.  موضحا  انه يتم عقد  دورات تدريبية خاصة بالاتفاقيات التجارية للمصدرين تقدم من خلال مركز التميز التابع للهيئة 

خطة الدولة المصرية في تنمية الصادرات

وقال ان الهيئة تساهم تحقيق مستهدفات خطة الدولة المصرية في تنمية الصادرات في ظل امتلاك الهيئة لعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.

 

إصدار شهادات البيع الحر Free Sale 

واشار إلى أن  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هي الجهة الحكومية المنوطة بإصدار شهادات البيع الحر Free Sale والتي تثبت ان المنتج المراد تصديره للخارج يتم بيعه وتداوله في السوق المصري.

وفيما يتعلق  بإصدار شهادات البصمة الكربونية حيث تعتبر الهيئة من الجهات الحكومية الرائدة التي تمتلك وحدة معتمدة للتحقق والمصادقة البيئية وذلك في إطار دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الاخضر.

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التواصل الدائم مع مجتمع المصدرين والمستوردين

وأشار الى أن الهيئة حريصة على التواصل الدائم مع مجتمع المصدرين والمستوردين لاطلاعهم على أحدث الخدمات التي تقدمها بهدف التيسير على مجتمع رجال الأعمال وبما يسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية في مختلف الأسواق الخارجي.

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