نتائج إيجابية للمعرض الدولي للصناعة.. المصنعون يضعون خطتهم لتعزيز الصادرات خلال الفترة المقبلة.. وهذه أبرز مطالبهم من الحكومة

تسعى الدولة لتشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة، حيث تعمل على تهيئة بيئة مناخ استثمارية مواتية، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصري، لاسيما مع إبرام مصر للعديد من الاتفاقيات الدولية، التى تلعب دورًا رئيسيًّا في توفير إطار لحماية وتعزيز وتسهيل الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الثقة ودعم النمو المستدام

مصر تمتلك جميع الإمكانات والمقومات لجذب المزيد من الاستثمارات

وتمتلك مصر جميع الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي تشمل الموقع الجغرافي، وشبكة البنية التحتية المؤهلة، وتوافر العمالة المؤهلة، وتنافسية الأجور، بالنظر إلى أهمية التجارة والاستثمار في النهوض بالاقتصاد المصري.

فعاليات المعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE في دورته الثالثة

وشهدت القاهرة فعاليات الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE في دورته الثالثة، الذي نظمه اتحاد الصناعات الذي استمر على مدى 3 أيام متتالية، حيث افتتحه د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نياية عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ووزراء الصناعة والكهرباء والإسكان والتموين والتعليم العالي، والذي شهد عرض فيلم عن الصناعة المصرية، وبحضور يضم عددًا من الوزراء، والمحافظين، وممثلي البعثات الدبلوماسية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الهيئات، وكبار المسئولين، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والمُستثمرين والمُصنعين المحليين والأجانب، وممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص، وممثلي قطاع المصارف والكيانات الاقتصادية الصناعية والتجارية، ومجموعة كبيرة من الاستشاريين المتخصصين في مختلف القطاعات الصناعية.

السيسى: تشجيع القطاع الخاص الأجنبي على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في مصر

وفي إطار سعي مصر لجذب المزيد من الإستثمارات أكد الرئيس السيسي لرئيس المنتدى الاقتصادي العالمي أهمية التعاون المشترك، وتشجيع القطاع الخاص الأجنبي على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها قطاعات الصناعة والطاقة المستدامة والاتصالات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والنقل

المرحلة تتطلب العمل على زيادة حجم الصادرات

وأكد الصناع أن هذه المرحلة غاية فى الاهمية وتتطلب العمل على اكثر من محور بهدف زيادة حجم الصادرات المصرية فضلا عن حل مشكلات المصانع المتعثرة والمُتوقفة عن الإنتاج. فضلا عن اهمية الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتى تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويًا بحلول عام 2030، رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء، وتشغيل الأيدي العاملة وزيادة فرص العمل في قطاع الصناعة من 3.5 مليون عامل إلى 7 ملايين فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة، وتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وحل مشكلات المصانع المتعثرة والمُتوقفة عن الإنتاج.

غرفة الصناعات الهندسية: الاستراتيجية الوطنية للصناعة خطوة هامة لدعم القطاع الصناعى

وفى البداية أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أهمية الاستراتيجية الوطنية للصناعة، مشيدا بما اعلنته وزارة الصناعة بشأن اطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة فضلا عن جهود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل المهندس كامل الوزير لتفعيل هذه الاستراتيجية ودعم القطاع الصناعي لتحقيق نهضة اقتصادية وصناعية قوية.

الاستراتيجية الوطنية للصناعة

واشار المهندس الى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى عدة محاور كما أعلنت الصناعة، وهي زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويًا بحلول عام 2030، فضلا رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء، بالاضافة الى تشغيل الأيدي العاملة وزيادة فرص العمل في قطاع الصناعة من 3.5 مليون عامل إلى 7 ملايين فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة، فضلا عن تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وحل مشكلات المصانع المتعثرة والمُتوقفة عن الإنتاج.

الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة

وشاركت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية بجناح متميز فى الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة

المعرض يعتبر فرصة جيدة لتنظيم لقاءات ثنائية

وأكد المهندس أن المعرض يعتبر فرصة جيدة لتنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات الأعضاء وزوار المعرض من الدول الأجنبية،مشيرا إلى أن المعرض والملتقى الدولي للصناعة هذا العام شهد تطورا وإقبالا كبيرا من المصنعين مقارنة بالعام الماضي لما لمسوه من تطور وفرص لفتح أسواق جديدة ولقاءات مباشرة بين الحكومة والقطاع الخاص وبحث تنمية زيادة معدلات القطاع الصناعي في الناتج المحلي وكذلك إيجاد آليات وحلول لأي تحديات تواجه القطاع الصناعي.

وأوضح محمد المهندس أن الغرفة الهندسية تشارك هذا العام بأعضاء مجلس إدارتها والشركات الأعضاء خاصة في الأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية والمسبوكات وأدوات السباكة وغيرها مؤكدا الشركات الهندسية من أكبر القطاعات المشاركة بالمعرض.

وأشاد رئيس غرفة الصناعات الهندسية بتصريحات رئيس الوزراء في الملتقى والتأكيد على اهتمام الدولة والحكومة بقطاع الصناعة وانها تولى اهمية كبرى لحل أي تحديات ودعم المصنعين والصناعة المصرية بكل السبل. حيث أشارت تصريحات مدبولي إلى أن هناك اهتمامًا بالغًا بقطاع الصناعة منذ تشكيل الحكومة الأخيرة.

توطين الإنتاج المحلي أولوية الحكومة الأولى

وفيما يتعلق بدعوة مدبولى رجال الصناعة إلى تعميق الصناعة في مصر، معتبرًا ذلك شاغل الحكومة الأول، وأن نسبة المكون المحلي التي لا تتجاوز حاليًّا 40 أو 50% ليست المعدلات التي نرجوها، فإذا كُنا نتجه لتوطين صناعات مهمة مثل السيارات وغيرها، فمن الضروري أن تكون كل الصناعات المغذية متواجدة حولها، لنصل لنسبة مكون محلي 70 أو 80%، وبالتالي تحقيق الطفرة المنشودة.

وأشار المهندس إلى أهمية تعميق الصناعة المصرية، لافتا الى ان غرفة الصناعات الهندسية كانت من اوائل الغرف الصناعية التى كان لها باع فى هذا الامر.

علاء نصرالدين: المعرض الدولي للصناعة يعكس رغبة الحكومة الحقيقية في توطين الصناعات الوطنية

ومن جهته؛ أكد علاء نصرالدين عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، إن الدولة تسعى في الوقت الحالي بشكل كبير إلى تنمية الصناعة، باعتبارها الحل لكثير من الأزمات الاقتصادية، وخاصة أن الصناعات المحلية تدعم بشكل كبير الصناعة والإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات من الخارج.

وأكد نصر أن الملتقى والمعرض الدولي للصناعة يعكس رغبة الحكومة الحقيقية في توطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، حيث تسهم الصناعة في عملية النمو في كافة المجالات، ومنها تحقيق مستهدفات الحكومة، وعمليات النمو في كافة القطاعات المختلفة.

علاء نصر الدين

الصناعة تزيد من فرص التشغيل عن طريق إحياء مشروعات متعثرة

وأشار إلى أن الصناعة تزيد من فرص التشغيل عن طريق إحياء مشروعات متعثرة، إلي جانب إنشاء مشروعات جديدة تستطيع استيعاب القوى البشرية، كما تؤثر الصناعة في معدل البطالة عن طريق منتجاتها والتي يتم توجيهها للسوق المحلي لتكون بديل للمستورد، مما يقلل من الفاتورة الاستيرادية أو يتم توجيهها للسوق المحلي والفائض التصديري.

السوق المحلي رغم التحديات مليء بالفرص الواعدة

ولفت أن السوق المحلي رغم التحديات إلا أنه مليء بالفرص الواعدة التي لابد من اقتناصها واستغلالها، مشيرا إلى بعض هذه الفرص في مختلف القطاعات.

وأكد أهمية تعزيز دور ونصيب الصناعة في التشغيل والناتج المحلي الإجمالي، وأهمية تحديث الصناعة معرفيًا وتكنولوجيًّا، وقد تبنى المخطط المصري هذه التوجهات العالمية وغيرها؛ لتعزيز دور الصناعة في التنمية المستدامة في مصر.

نديم إلياس: المعرض فرصة جيدة لتنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات الأعضاء وزوار المعرض من الدول الأجنبية

وفي نفس السياق؛ أكد المهندس نديم إلياس رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات، أن المعرض يعتبر فرصة جيدة لتنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات الأعضاء وزوار المعرض من الدول الأجنبية، حيث شهد المعرض حضور مشترين وشركات أجنبية لزيارة المعرض مما يمهد الطريق أمام شركات الطباعة للتعرف على المشترين والمستثمرين الأجانب.

نديم الباس

مشاركة 9 شركات بقطاع التغليف والطباعة في اللقاءات الثنائية

وأشار إلي مشاركة 9 شركات بقطاع التغليف والطباعة في اللقاءات الثنائية B2B المرتقبة مع الزوار من الدول المختلفة من أجل التوصل إلى توافقات مشتركة في عدد من الملفات لعل أبرزها زيادة الصادرات والتعاون الصناعي وتبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة والوقوف على مستجدات الصناعة وعرض أفضل ما توصل إليه القطاع الصناعي في التعبئة والتغليف والورق وغيرها من القطاعات ذات الصلة.

بهاء ديمترى: الاستراتيجية الوطنية للصناعة خطوة مهمة لدعم وتطوير القطاع الصناعى

أكد المهندس بهاء ديمتري نائب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ان الاستراتيجية الوطنية للصناعة التى أعلنت وزارة الصناعة ملامحها، تعد خطوة مهمة لدعم وتطوير القطاع الصناعى، مشيرا إلى أن هناك آمالا كبيرة على تحقيق وتنفيذ محاور هذه الاستراتيجية لما لها من أهمية.

المعرض يعكس رغبة الحكومة الحقيقية فى توطين الصناعات الوطنية



وأشار الى أن الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE يعكس رغبة الحكومة الحقيقية على توطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، لافتا إلى أن الصناعة تساهم في عملية النمو في كافة المجالات ومنها تحقيق مستهدفات الحكومة،وعمليات النمو في كافة القطاعات المختلفة.

المعرض فرصة مناسبة جدا لتلاقي وتواصل المصنعين مع المسئولين

وأشار إلى أن المعرض فرصة مناسبة جدا لتلاقي وتواصل المصنعين مع المسئولين وبعضهم البعض بهدف تبادل الرؤى والأفكار ومواجهة اي تحديات تواجه الصناعة والوصول لحلول لها.

الحكومة تسعى في الوقت الحالي بشكل كبير إلى تنمية الصناعة

وقال إن الحكومة تسعى في الوقت الحالي بشكل كبير إلى تنمية الصناعة باعتبارها الحل لكثيرمن الأزمات الاقتصادية، وخاصة أن الصناعات المحلية تدعم بشكل كبير الصناعة والإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات من الخارج، مشيرا إلى أهمية تعزيز دور ونصيب الصناعة في التشغيل والناتج المحلي الإجمالي، وأهمية تحديث الصناعة معرفيًا وتكنولوجيًّا

مدبولى: اهتمام الدولة بالنهوض بالقطاع الصناعي

وتشير تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى أن رعاية الرئيس لهذا الحدث تأتي من منطلق اهتمام الدولة الأصيل بالنهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في جذب الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة

ولفت إلى دعم الدولة لهذا الملتقى لكونه منصة لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وطرح الحلول، وتفعيل الشراكات مع الكيانات الاقتصادية والصناعية عربيًّا وإفريقيًّا وعالميًّا.

ولفت إلى أنه دائمًا ما يتردد بأن الحكومة بدأت بالاهتمام بقطاع الصناعة مؤخرًا، بينما الحقيقة أنه لكي نتمكن الآن من دفع قطاع الصناعة بهذه القوة والسرعة، كان من الضروري أن يكون لدينا البنية الأساسية الموجودة اليوم، وكذلك الطاقة بمختلف أنواعها، والأراضي المرفقة، والموانئ ووسائل النقل المختلفة التي تربط كل هذه الصناعات، وتعديل القوانين بما يمكن المستثمرين من التواجد وتنمية أنشطتهم والتوسع في صناعاتهم

وشهد الملتقى هذا العام عددًا من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تقام على التوازي؛ حول الاستثمار في الصناعة، والاستدامة، وصناعة الطاقة، والتحول الرقمي الصناعي، والتغيرات الاقتصادية، ودعم الصادرات المصرية، ومستقبل الصناعات الكيماوية، وآليات دعم الصناعة الوطنية، والفرص الناشئة في مجال الصناعة، وتمويل الصناعات المستدامة، ودور المشروعات الاقتصادية في الاقتصاد الوطني، وكذلك مجالات التعاون الاقتصادي مع الدوائر العربية والإقليمية والدولية

مدبولي: نسبة المكون المحلي التي لا تتجاوز حاليًا 40 أو 50%

ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي عرضها الفريق كامل الوزير خلال الجلسة الحوارية، داعيًا رجال الصناعة إلى تعميق الصناعة في مصر، معتبرًا ذلك شاغل الحكومة الأول، مضيفًا أن الأفلام التسجيلية التي عُرضت خلال الاحتفالية أبرزت العديد من النماذج والتجارب الناجحة في مجال الصناعة، إلا أن نسبة المكون المحلي التي لا تتجاوز حاليًا 40 أو 50% ليست المعدلات التي نرجوها، فإذا كُنا نتجه لتوطين صناعات مهمة مثل السيارات وغيرها، فمن الضروري أن تكون كل الصناعات المغذية متواجدة حولها، لنصل لنسبة مكون محلي 70 أو 80%، وبالتالي تحقيق الطفرة المنشودة.

مدبولي: هدف الدولة المصرية ليس الحد من الواردات أو الاستيراد

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هدف الدولة المصرية ليس الحد من الواردات، أو الاستيراد، لكن الهدف استيراد السلع المُكونة في تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج، ودفع الصادرات، والعمل على تحقيق حلم الوصول بحجم صادرات مصر إلى 140 أو 145 مليار دولار، وذلك وفقًا لرأي كبار رجال الصناعة والاقتصاد، باعتباره رقمًا يمكن الوصول إليه، في ضوء الخطوات التي تتبعها الدولة حتى 2030.

مدبولي: تركيز الحكومة المصرية الكبير يقوم على دعم قطاع الصناعة

ونوه رئيس الوزراء، إلى أن تركيز الحكومة المصرية الكبير يقوم على دعم قطاع الصناعة، والذي يقوده القطاع الخاص في الأساس، ودورنا كدولة أن نساعد في هذا الأمر، حيث أعلنا إصلاحات ضريبية، بتيسيرات وإجراءات، لافتًا إلى ما ذكره رئيس اتحاد الصناعات المصرية في كلمته عما تحقق من تبسيط الاجراءات، واليوم يتم تبسيط إجراءات التراخيص واتاحة الأراضي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تعمل الحكومة على مراجعة ما يخص الرسوم.

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