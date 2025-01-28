الثلاثاء 28 يناير 2025
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اقتصاد

الرقابة على الصادرات: نستهدف تقليل زمن الافراج الجمركي للمصدرين

المهندس عصام النجار
المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامةللرقابة على الصادرات

 اكد المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  ، ان الهيئة تستهدف  العمل على توفير  المعلومات للمصدر المصري حتى يتوافق مع متطلبات الدول الخارجية فضلا عن خطة الهيئة  ف توطين الصناعة بمصر
  تقليل زمن الافراج الجمركي

 ولفت  الى دور الهيئة فى  تقليل زمن الافراج الجمركي مشيرا رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات   الى  الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز أداء الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي وتقليل زمن الافراج عن البضائع

 

 واشار في هذا السياق إلى أنه في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، كانت تقوم الهيئة وجميع الجهات المعنية بإجراء الفحص على مدار أيام الأسبوع، باستثناء الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية، مضيفا: ونظرًا لأهمية ضمان استمرارية عمل منظومة الإفراج الجمركي دون انقطاع، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين تشغيل المنظومة بشكل دائم طوال أيام العام.

 


 واوضح النجار إلى أنه بعد صدور هذا القرار وبدء العمل به، فإن المتوسط الزمني للحصول على المطابقات لرسائل الفحص الظاهري المعروضة على الهيئة أظهر تحسنا ملحوظا في شهر ديسمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2024. 

 واوضح الى يتم عقد  دورات تدريبية خاصة بالاتفاقيات التجارية للمصدرين تقدم من خلال مركز التميز التابع للهيئة 


 

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