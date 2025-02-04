شعبة المستوردين: تراجع ملحوظ في أسعار الزيت والسكر والياميش قبل شهر رمضان

أكد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن معارض "أهلًا رمضان" تقدم مجموعة واسعة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق المحلية.

وأوضح أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتوفير جميع أنواع السلع بكميات وفيرة للحفاظ على استقرار السوق، مع تنفيذ حملات لمراقبة الأسواق ومنع أي ممارسات ضارة تؤثر على الأسعار.

ياميش رمضان

تعاون بين وزارة التموين والقطاع الخاص لضبط الأسعار

أوضح بشاي أن وزارة التموين تتعاون مع القطاع الخاص لضمان توفير مجموعة متنوعة من السلع الغذائية بأسعار مناسبة، مما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

أسعار الزيت شهدت انخفاضًا بنسبة تصل إلى 30%

وأشار إلى أن أسعار الزيت شهدت انخفاضًا بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالعام الماضي، في حين تراجعت أسعار الياميش بنسبة 10%، وهو ما يشمل المكسرات، التمر، والقراصيا.

انخفاض أسعار السكر والزيت والأرز

وعن أسعار السلع الغذائية وأبرز الانخفاضات، فأوضح أنها كالآتي:

السكر: يتراوح سعر الكيلو هذا العام بين 30 و35 جنيهًا، مقارنة بـ 50 جنيهًا العام الماضي.

الزيت: انخفض سعر اللتر إلى 60-65 جنيهًا، بعد أن كان 97 جنيهًا العام الماضي.

الأرز: بلغ سعر الكيلوجرام حاليًا 28 جنيهًا، مقارنة بـ 30-40 جنيهًا العام الماضي.

الشاي: تراجع سعر ربع الكيلو من 57 جنيهًا إلى 50 جنيهًا.

أسعار الياميش والسلع الرمضانية

أكد بشاي أن أسعار البلح تتراوح هذا العام بين 20 إلى 90 جنيهًا حسب النوع، بينما تتراوح أسعار الزبيب بين 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

أما أسعار قمر الدين فتتراوح بين 30 إلى 100 جنيه لوزن 400 جرام، فيما يبلغ سعر جوز الهند بين 40 إلى 60 جنيهًا، والمشمشية بين 60 إلى 80 جنيهًا للربع كيلو.

شنط رمضان بأسعار متفاوتة تناسب الجميع

أوضح بشاي أن أسعار شنط رمضان 2025 تختلف حسب محتوياتها، حيث تبدأ من 125 جنيهًا وتصل إلى 560 جنيهًا، ما يوفر خيارات متعددة للمستهلكين وفقًا لاحتياجاتهم.

الغرف التجارية: مخزون السلع يكفي حتى 10 أشهر

وفي سياق متصل أكد بشاي، أن مصر تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من السلع الغذائية يكفي لتلبية احتياجات المواطنين لفترة تتراوح بين 3 إلى 10 أشهر، حسب نوع السلعة.

وأوضح أن هذا الفائض يعود إلى المنافسة الشديدة بين المنتجين والتجار، مما يساهم في استقرار الأسعار وتوفير السلع بأسعار مناسبة، مضيفا أن مصر قامت بتوقيع عقود لاستيراد كميات كبيرة من السلع الأساسية، مثل القمح والزيوت، مما يضمن توافرها في الأسواق بأسعار مستقرة.

وزارة التموين: استمرار معارض "أهلًا رمضان" في جميع المحافظات

وأعلنت وزارة التموين عن انطلاق معارض "أهلًا رمضان" في المحافظات اعتبارًا من بداية فبراير، مع تخصيص أجنحة في المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية لطرح كافة السلع بأسعار تنافسية.

كما أكدت الوزارة أنها تعمل على تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية مثل الزيت، السكر، والأرز، وتوفيرها بكميات كبيرة لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم، مع مراقبة الأسواق لضمان استقرار الأسعار ومنع أي تلاعب.

جهود حكومية لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين

تأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة على توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مناسبة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق استقرار الأسواق، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

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