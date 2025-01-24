أسعار ياميش رمضان في المتاجر الكبرى لعام 2025.. قمر الدين 55 جنيها وكرتونة التمر بـ 503.. وهذه أبرز فوائده الصحية (صور)

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تشهد المتاجر الكبرى حركة نشطة لشراء ياميش رمضان، الذي يُعد من الطقوس الأساسية على المائدة الرمضانية. هذا العام، تنوعت أسعار المنتجات لتناسب مختلف الفئات، وفيما يلي عرض لأبرز الأسعار:

قمر الدين: يتراوح سعره بين 55 و120 جنيهًا حسب الجودة والنوع.

البلح الناشف: ثابت عند سعر 23 جنيهًا.

جوز الهند (150 جم): يبلغ سعره 39 جنيهًا.

بلح سكوتي: يبلغ سعره 40 جنيهًا.

تمر توليدو (كيلو وربع): يُباع بسعر 98 جنيهًا.

تمر بالفراولة: يبلغ سعره 83 جنيهًا.

تمر باللوز: يُباع بسعر 88 جنيهًا.

تمر بالشوكولاته: سعره 103 جنيهات.

كرتونة تمر (10 كيلو): تصل إلى 503 جنيهات.



بالإضافة إلى ذلك، تشمل أسعار المكسرات والمجففات ما يلي:

السوداني (200 جم): يبلغ سعره 32 جنيهًا.

الكركديه (200 جم): بسعر 50 جنيهًا.

دوم بودر (250 جم): يُباع بـ 38 جنيهًا.

عرق سوس (500 جم): يبلغ سعره 75 جنيهًا.

المشمشية (200 جم): تتراوح أسعارها بين 63 و95 جنيهًا حسب الجودة.

الفستق المقشر (100 جم): يُباع بسعر 159 جنيهًا.

الكاجو (200 جم): يصل سعره إلى 174 جنيهًا.

البندق (250 جم): يبلغ سعره 84 جنيهًا.

التين المجفف: تتراوح أسعاره بين 99 و115 جنيهًا.

وتأتي هذه الأسعار وسط توقعات بتقديم المتاجر عروضًا وتخفيضات خاصة مع بداية الشهر الكريم، لتلبية احتياجات الأسر المصرية بأفضل قيمة.

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تبدأ الأسواق المصرية في التحضير لاستقبال موسم "الياميش"، الذي يُعد جزءًا لا يتجزأ من تقاليد هذا الشهر. يُقبل المصريون بشكل كبير على شراء المكسرات، التمر، والقراصيا، إلى جانب المشمشية والزبيب وغيرها من المكونات التي تزين المائدة الرمضانية وتضفي طابعًا خاصًا على الحلويات والمشروبات.

الياميش وأصوله التاريخية

ترجع كلمة "ياميش" إلى العصر الفاطمي، حين كان حكام مصر يجلبون أفخر أنواع الفواكه المجففة والمكسرات من أنحاء العالم لتقديمها في شهر رمضان. ومنذ ذلك الحين، أصبح الياميش جزءً أصيلًا من التراث الغذائي الرمضاني في مصر، حيث لا تخلو مائدة الإفطار أو السحور من تلك المكونات.

الياميش بين التقاليد والاحتياجات الغذائية

لا تقتصر أهمية الياميش على كونه تقليدًا متوارثًا، بل يحمل فوائد غذائية عديدة. التمر، على سبيل المثال، يعد مصدرًا سريعًا للطاقة عند الإفطار، فيما تحتوي المكسرات على دهون صحية تساعد في إمداد الجسم بالطاقة أثناء الصيام. كذلك، تُستخدم الفواكه المجففة مثل المشمشية والزبيب لتحضير أشهر الأطباق والحلويات الرمضانية مثل قمر الدين والخشاف.

التحديات في ظل ارتفاع الأسعار

مع التغيرات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، بات شراء الياميش تحديًا بالنسبة للكثير من الأسر المصرية. ورغم ذلك، يحرص الجميع على اقتناء ولو القليل منه، إذ يمثل الياميش رمزية خاصة في رمضان لا يمكن الاستغناء عنها. وفي بعض الحالات، تلجأ الأسر إلى شراء الكميات الأساسية فقط، أو الاستعانة ببدائل محلية أقل تكلفة.

الياميش كمظهر اجتماعي وثقافي

الياميش ليس مجرد طعام، بل يعكس طابعًا اجتماعيًا وثقافيًا عميقًا لدى المصريين. إعداد الخشاف أو تبادل علب المكسرات بين الأهل والجيران يحمل رسالة من المحبة والاحتفاء بروح الشهر الكريم. حتى الأطفال يشاركون في تلك اللحظات الممتعة، عندما يساعدون أمهاتهم في ترتيب المكسرات أو إعداد الحلويات.

روح رمضان في كل مائدة

رغم التحديات الاقتصادية التي يواجهها المصريون، يظل الياميش عنصرًا أساسيًا في كل بيت، يعبر عن دفء العائلة وروح المشاركة التي يتميز بها شهر رمضان. وبين الأصالة والابتكار، تستمر مائدة رمضان المصرية في الحفاظ على تقاليدها، ليبقى الياميش شاهدًا على أجواء الشهر الكريم عبر الأجيال.

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