الثلاثاء 04 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التموين تطمئن المواطنين بشأن مخزون السلع الإستراتيجية قبل شهر رمضان

القمح، فيتو
القمح، فيتو

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن البحث عن  زيادة واردات مصر من القمح الأوكراني، مشيرة إلى إضافة استيراد القمح من 21 دولة، وإضافة مناشئ جديدة لاستيراده الفترة المقبلة. 

 

 الاحتياطي الإستراتيجي من القمح 

وأوضحت وزارة التموين أن الاحتياطي الإستراتيجي من السلع الأساسية يكفي لمدة لا تقل عن ستة أشهر، مؤكدة السعي نحو زيادة المخزون الإستراتيجي من السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية.

 

وأشارت وزارة التموين إلى أن الاحتياطي الإستراتيجي من القمح يبلغ 6.3 شهر، وهو ما يضمن تلبية احتياجات السوق خلال هذه الفترة.

 

كما أكدت أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت يكفي حتى 6.2 شهر، بينما يصل الاحتياطي الإستراتيجي من السكر إلى 13 شهرًا، مما يعزز الأمن الغذائي في البلاد.

 

وفيما يخص اللحوم والدواجن، أشارت وزارة  التموين إلى أن الاحتياطي الإستراتيجي يكفي حتى 10 شهور، وهو ما يساهم في تأمين هذه المنتجات الأساسية للسوق بشكل مستدام.

 

وأكدت وزارة أن هذه الاحتياطات تهدف إلى ضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين من السلع التموينية الأساسية بشكل مستمر، في ظل المتغيرات الاقتصادية والطلب المتزايد..

 

اجتماع وزير التموين مع وزير الزراعة الأوكراني لبحث سبل التعاون في المجال الزراعي واستيراد القمح 

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  قد اجتمعا  مع فيتالي كوفالي وزير السياسات الزراعية والأغذية الاوكراني لبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجال الزراعة والأمن والغذائي.

 

ورحب الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالوزير الأوكراني والوفد المرافق له، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية بين مصر وأوكرانيا، والتي تنعكس إيجابيًا على التعاون التجاري بين البلدين، خاصة في مجال تجارة القمح التي تشهد تطورًا ملحوظًا.

 

وأكد الدكتور شريف فاروق أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز الأمن الغذائي، وتعتبر أوكرانيا شريكًا استراتيجيًا في هذا المجال، حيث يمثل التعاون المشترك في استيراد الأقماح ركيزة أساسية لاستدامة سلاسل الإمداد وتوفير احتياجات السوق المصري، وذلك ضمن جهود وزارتي التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر،  لتحقيق الأمن الغذائي وتطوير القدرات التخزينية وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية.

 

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن مصر تسعى إلى تنويع مصادر الاستيراد وتطوير شراكات استثمارية جديدة مع أوكرانيا في مجالات التخزين والتصنيع الغذائي، مستفيدين من التطورات التكنولوجية الحديثة في قطاع الزراعة وسلاسل الإمداد، مما يسهم في تقليل الفاقد وتعظيم العائد الاقتصادي لكلا البلدين.

 

وشدد الوزير على أهمية تعميق التعاون الاستراتيجي بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة، مؤكدًا على أن هناك فرصًا واعدة للاستثمار المشترك في قطاع التجارة الداخلية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي، ليس فقط لمصر، بل على المستوى الإقليمي أيضًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استيراد القمح الإحتياطي الاستراتيجي من القمح الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت

مواد متعلقة

التموين تخصص ركنا ثابتا لمعارض أهلا رمضان بالسلاسل التجارية

التموين: تخصيص ركن ثابت لمعارض أهلا رمضان بأسواق اليوم الواحد

ads

الأكثر قراءة

الطب الشرعي يكشف مفاجأة عن نجل الفنان عبد العزيز مخيون بعد دهسه 3 أشخاص بالبحيرة

آكل للحوم وعزلوه عن المواطنين، لحظة العثور على تمساح بترعة أبو الأخضر بالشرقية (فيديو)

اليوم، بدء تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار كوكاكولا وشويبس وفانتا وسبرايت بلاستيك

أول ظهور علني لـ لطيفة الدروبي زوجة أحمد الشرع داخل الكعبة (فيديو)

صدمة جديدة للفلسطينيين، ترامب يعتزم توقيع أوامر تنفيذية جديدة

وفاة أشهر مذيعي الإذاعة المصرية، ورضا عبد السلام ينعاه بكلمات مؤثرة

السفير الروسي لدى مصر: الرئيس السيسي تلقى دعوة للمشاركة فى احتفالات عيد النصر بموسكو

واشنطن تعلق الرسوم الجمركية على كندا، وترودو يكشف تفاصيل صفقة المخدرات مع ترامب

منوعات

المزيد

عنف غير متوقع، برلمان إيطاليا ينتفض ضد تصرفات نجل ترامب

على غرار يوروفيجن، بوتين ينتقم من الغرب بمسابقة غنائية دولية

أول ظهور علني لـ لطيفة الدروبي زوجة أحمد الشرع داخل الكعبة (فيديو)

راقصة باليه تثير الجدل بأدائها في المياه الجليدية، ما القصة؟ (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

أسعار النحاس اليوم الإثنين بالسوق المحلية

32 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الإثنين 3/ 2/ 2025

بكام كيلو الأرز في الأسواق اليوم الإثنين 3/2/2025 ؟

المزيد

انفوجراف

ماذا قال رئيس هيئة الدواء المصرية عن أزمة نقص الأدوية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 4 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 4 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 4 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية