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خارج الحدود

ارتفاع أسعار العديد من السلع بعد قرار ترامب بفرض رسوم جمركية على 3 دول

أمريكا، فيتو
أمريكا، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الإثنين أنه  المتوقع أن تشهد الأسواق الأمريكية زيادات ملحوظة في أسعار العديد من المنتجات بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الواردات من المكسيك وكندا والصين.

وتشمل هذه الزيادات مواد غذائية رئيسية مثل الأفوكادو والطماطم، والملابس المستوردة من "شين" و"تيمو" الصينيتين، بالإضافة إلى البنزين والبيرة المفضلة لدى الأمريكيين.

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وول ستريت: أمريكا بدأت تعاني من رسوم ترامب قبل دخولها حيز التنفيذ

ورغم أن بعض الشركات كانت قد خزنت كميات كبيرة من المواد الأولية مسبقا، إلا أن المنتجات الطازجة والإلكترونيات الحديثة يصعب تخزينها، ما يعني أن تأثير الرسوم الجمركية سيظهر سريعا على الأسعار.

ومن جانبها أفادت  صحيفة  "وول ستريت جورنال" في تقرير اليوم الإثنين،  بأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الواردات من كندا والمكسيك والصين لم تدخل حيز التنفيذ بعد، لكنها بدأت تنعكس على حياة الأمريكيين.

الأمريكيون يعانون بسبب الرسوم الجمركية 

وأوضحت  الصحيفة أن "الرئيس ترامب اعترف أمس الأحد أن رسومه الجمركية الكبيرة ضد المكسيك وكندا قد تسبب بعض الألم، لكنها في النهاية ستؤدي إلى  عصر ذهبي" جديد." 

وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن  مثل هذه "الضربة القوية للمكسيك وكندا" تدل  على أن "لا دولة أو صناعة في مأمن، وهذا سيدفع أصدقاءنا وأعداءنا إلى إعادة التفكير في اعتمادهم على السوق الأمريكية، وتأثيرات ذلك يصعب التنبؤ بها".

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ترامب الرسوم الجمركية المكسيك الصين

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