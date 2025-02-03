الإثنين 03 فبراير 2025
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الزراعة تطلق حملة "معاك فى الغيط" لتوعية الفلاحين

الزراعة تطلق حملة
الزراعة تطلق حملة "معاك فى الغيط" لتوعية الفلاحين
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أطلقت وزارة الزراعة حملة بعنوان معاك فى الغيط للتوعية بطرق تجنب الآثار السلبية لموجات البرودة والصقيع على محاصيل الخضر، وذلك للعمل على زيادة الانتاجية.

وقدمت الحملة للمزارعين ٣ توصيات هامة لتجنب الآثار السلبية لموجات البرودة والصقيع على محاصيل الخضر:

١- يجب الإهتمام بالري جيدا وإعطاء رية على الحامي لعدم حدوث جليد على النبات.

٢- يوصى بالرش بالكبريت الميكروني أو التعفير بالكبريت.

٣- يجب رش العناصر الغذائية  بمنقوع الفسفور، البوتاسيوم، سترات البوتاسيوم.

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العناصر الغذائية زارة الزراعة الاثار السلبية وزارة الزراعة
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