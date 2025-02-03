الزراعة تطلق حملة "معاك فى الغيط" لتوعية الفلاحين

أطلقت وزارة الزراعة حملة بعنوان معاك فى الغيط للتوعية بطرق تجنب الآثار السلبية لموجات البرودة والصقيع على محاصيل الخضر، وذلك للعمل على زيادة الانتاجية.

وقدمت الحملة للمزارعين ٣ توصيات هامة لتجنب الآثار السلبية لموجات البرودة والصقيع على محاصيل الخضر:

١- يجب الإهتمام بالري جيدا وإعطاء رية على الحامي لعدم حدوث جليد على النبات.

٢- يوصى بالرش بالكبريت الميكروني أو التعفير بالكبريت.

٣- يجب رش العناصر الغذائية بمنقوع الفسفور، البوتاسيوم، سترات البوتاسيوم.

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