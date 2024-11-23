200 جنيه للدخول و300 للصعود، الري تعدل أسعار زيارة السد العالي

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 260، الصادر في 23 نوفمبر 2024، قرار وزارة الموارد المائية والرى رقم 350 لسنة 2024، بشأن تعديل أسعار تذاكر زيارة السد العالي، ورمز الصداقة المصرية السوفيتية ومتحف النيل بأسوان، وزيادة أسعار الإيجار والرسوم للخدمات الخاصة بالمتحف.



وجاء في المادة الأولى لـ قرار وزارة الموارد المائية أنه اعتبارًا من أول سبتمبر 2024، يتم تعديل أسعار تذاكر زيارة السد العالى ورمز الصداقة المصرية السوفيتية، ومتحف النيل بأسوان وكذا أسعار الإيجار والرسوم للخدمات الخاصة بالمتحف على النحو التالى:



أولًا: تذاكر زيارة السد العالى ورمز الصداقة المصرية السوفيتية: 200 جنيه للزائرين الأجانب، و150 جنيهًا للزائرين الأجانب من سن ٦ سنوات إلى سن ١٢ سنة، و30 جنيهًا للزائرين المصريين، و15 جنيهًا للطالب المصريين.



ثانيًا: - تذاكر صعود رمز الصداقة المصرية السوفيتية: 300 جنيه للزائرين الأجانب، و150 جنيهًا للزائرين الأجانب من سن ٦ سنوات إلى سن 12 سنة، و100 جنيه للزائرين المصريين، و30 جنيهًا للطالب المصري.



ثالثًا: تذاكر زيارة متحف النيل بأسوان: 200 جنيه للزائرين الأجانب، و100 جنيه للزائرين الأجانب من سن ٦ سنوات إلى سن ١٢ سنة، و20 جنيهًا للزائرين المصريين، و15 جنيهًا للطالب المصريين.





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