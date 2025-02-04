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اقتصاد

بنسبة 21.71 %، قطاع البنوك يستحوذ على نصيب الأسد في تعاملات الثلاثاء

مؤشرات، فيتو
مؤشرات، فيتو

البورصة المصرية ، واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها في حركة تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير 2025، مع تسجيل قطاع البنوك تداولات بقيمة  120.232.545 جنيه، ليتصدر القطاع حركة التداولات بنسبة  تقدر بــ 21.71 %. 

اقرأ التالي: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم

 

قطاعات البورصة - فيتو 
قطاعات البورصة - فيتو 

 

حركة المؤشرات بجلسة اليوم بسوق المال

  • ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.29% عند مستوى 29841 نقطة.
  • وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.14% عند مستوى 8543 نقطة.
  • وصعد ؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.84% عند مستوى 11664 نقطة.
  • وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.38% عند مستوى 3157 نقطة.

 

مؤشرات - فيتو 
مؤشرات - فيتو 

 

 

 الأسهم الأكثر ارتفاعا بحركة التداولات

- تصدر سهم «اصول E.S.B للوساطة في الأوراق المالية»، الأسهم الأكثر ارتفاعا، وصعد بنسبة 20%، وفقا للبورصة المصرية.

-سهم «EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والسندات»، ضمن الأسهم الأكثر ارتفاعا، وصعد بنسبة 15.06%، وفقا للبورصة المصرية.

-سهم «جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية»، ضمن الأسهم الأكثر ارتفاعا، وصعد بنسبة 10.10%، وفقا للبورصة المصرية.


الأسهم الأكثر انخفاضا بحركة التداولات

-تصدر سهم «القاهرة للخدمات التعليمية»، الأسهم الأكثر انخفاضا، وهبط بنسبة 5.52%، وفقا للبورصة المصرية.

-سهم «العربية للمحابس»، ضمن الأسهم الأكثر انخفاضا، وهبط بنسبة 4.26%، وفقا للبورصة المصرية.

-سهم «الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة»، ضمن الأسهم الأكثر انخفاضا، وهبط بنسبة 3.96%، وفقا للبورصة المصرية.

 

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