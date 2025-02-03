الإثنين 03 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 بالاسم ورقم الجلوس، رابط سريع

طلاب المعاهد الأزهرية،
طلاب المعاهد الأزهرية، فيتو
ads

يترقب طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول والحصول عليها برقم الجلوس، حيث أكد قطاع المعاهد الأزهرية أنه سيتم الإعلان عن النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب الانتهاء من المراجعة النهائية ورصد الدرجات.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

ومن جانبه أوضح مصدر بقطاع المعاهد الأزهرية لـ "فيتو" أن من المقرر إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية معًا، مع نهاية الأسبوع الحالي بعد اعتمادها من قبل الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.

وحول طريقة إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية أوضح أنها ستكون عبر بوابة الأزهر الإلكترونية وذلك من باب التيسير على الطلاب، وذلك من خلال هذا الرابط

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية الحصول على النتيجة بكل سهولة لعام 2025 للفصل الدراسي الأول، فور إعلانها رسميا، من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:

1- الدخول لموقع الرسمي الخاص ببوابة الأزهر الإلكترونية (اضغط هنا)
2- الضغط على زر خدمات الأزهر الشريف.
3- تحديد القسم الخاص بنتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2025.
4- تحديد المنطقة التابع لها الطالب الذي يرغب في الحصول على النتيجة.
5- إدخال رقم الجلوس هذا الطالب.
6- الضغط على الخانة الخاصة بالاستعلام ثم الانتظار قليلا حتى يتم ظهور نتيجة الطالب المطلوبة مباشرة.

وتتوزع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 على النحو التالي:

 

مادة أصول الدين من 100 درجة.
مادة اللغة العربية من 100 درجة.
مادة الرياضيات من 60 درجة.
مادة الفقه من 50 درجة.
مادة القرآن الكريم من 40 درجة.
مادة الدراسات الاجتماعية من 40 درجة.
مادة العلوم من 40 درجة.
مادة اللغة الأجنبية من 40 درجة.
مادة الثقافة الإسلامية من 20 درجة
بذلك يكون المجموع الكلي للشهادة الإعدادية 2025، 490 درجة، على أن يتم توزيع مجموع كل ترم بواقع 245 درجة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإعدادية الأزهرية الإعدادية الأزهرية 2025 الأزهر الشريف الشهادة الإعدادية الأزهرية الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 تيجة الشهادة الإعدادية قطاع المعاهد الأزهرية نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2025 نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية بوابة الازهر الالكترونية بوابة الأزهر نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية2025 رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2025 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية برقم الجلوس درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

مواد متعلقة

برقم الجلوس، الرابط الرسمي لنتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية وموعد إعلانها

موعد إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025، بالاسم والرابط الرسمي

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

موعد الإعلان عن 10 آلاف وظيفة معلم بالمعاهد الأزهرية والمؤهلات المطلوبة
ads

الأكثر قراءة

زيادة المرتبات والمعاشات، موعد إعلان وإقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

إثيوبيا تغلق مفيض سد النهضة ومعظم التوربينات متوقفة، والخبراء يكشفون السر

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

أقرب صفقة محلية للأهلي قبل إغلاق الميركاتو الشتوي

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 بالاسم ورقم الجلوس، رابط سريع

أول تعليق من كانييه ويست على ظهور زوجته عارية في حفل جرامي

تكليفات رئاسية جديدة للحكومة وكبار رجال الدولة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في 10 محافظات

منوعات

المزيد

طفل يبلغ الشرطة عن حيازة والده لمواد مخدرة بسبب توبيخه على الواجبات المدرسية

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بتهمة تقديم محتوى هابط، محكمة عراقية تقضي بحبس تيكتوكر شهير

من هي المتسببة في كارثة تصادم الطائرتين بمطار ريجان؟ (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية (آخر تحديث )

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد 2/2/2025

أسعار النحاس اليوم الأحد 2 فبراير بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

أهم جوائز حفل جرامي الـ 67 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى مبثوثة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 16 من سورة الغاشية

تفسير حلم ركوب الفيل في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

«فسوف تعلمون من يأتيه العذاب»، الشعراوي يوضح ثقة سيدنا نوح في الله (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية