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تعليمات جديدة من المعاهد الأزهرية لسد العجز في المعلمين - مستند

الشيخ أيمن عبد الغني
الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

أصدر قطاع المعاهد الأزهرية تعليمات جديدة بشأن سد العجز في المدرسين في التخصصات المختلفة.

تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية بشأن سد العجز في المدرسين

حيث من المقرر أن يقوم بـ بتدريس مادة المهارات المهنية معلمو مادة الرياضيات ومعلمو مادة العلوم مع معلمي مادة الدراسات الاجتماعية، وفي حال العجز الشديد وعدم القدرة على توفير معلم متخصص يمكن الاستعانة بمعلمى التخصصات الأخرى من المؤهلين تربويا، ولم يستكملوا نصابهم القانوني من الفترات الحصص ليقوم بتدريس هذه المادة.

إجراءات المعاهد الأزهرية لسد العجز فى جميع التخصصات 

كما يسري ذلك على مادة متعدد التخصصات في حال توافر السبب ذاته في المرحلة الابتدائية وبناء على ما تقدم يراعي تنفيذ الآتي:

يكلف  مدير إدارة التعليم الابتدائي التابع لمنطقتكم بإعمال شئونه نحو التنفيذ والتطبيق والمتابعة تكليف  الموجهين بعمل اللازم نحو تنفيذ ما جاء بالمنشور كل في تخصصه

 

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