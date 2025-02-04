خبير استراتيجي: تصريحات ترامب عدوانية وتخلق بؤر توتر جديدة في العالم

قال الدكتور أحمد يوسف أستاذ العلاقات الدولية والخبير الاستراتيجي بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام: إن تصريحات ترامب كشفت حالة من العدوانية سواء ضد الشعب الفلسطينى بطرحه فكرة تهجير الفلسطينيين أو ضد روسيا بإمداد أوكرانيا بأسلحة متطورة أو ضد كندا وبنما، ولذلك أتوقع أن يقضي ترامب فترته الرئاسية بشكل صعب مليء بالتحديات الداخلية والخارجية.

ترمب سيواجه صعوبات خلال فترة رئاسته الثانية

وأكد في تصريح لـ “فيتو” أن ترامب منذ فترة ولايته الثانية وقبل أن يتولى مهامه رسميا أوجد صراعا مع عدد من الدول مثل بنما والمكسيك وكندا، وبالتالي سيواجه صعوبات كثيرة، وهنا لا بد ألا ننسى أنه لم ينجح فى تحقيق ما يريده، إلا فى الأشياء التى تعتمد عليه وحده مثل الاعتراف بالقدس ونقل السفارة الأمريكية للقدس، لكنه فشل فى تحقيق صفقة القرن.

وحذر الخبير الاستراتيجي من استمرار ترامب فى سلوكه الحالي، متابعا: سوف يتسبب فى خلق العديد من بؤر التوتر الجديدة التى ليس لها ضرورة، وهذا الأمر سيؤدي إلى كشف وعوده الزائفة للمواطن الأمريكى وقت الانتخابات، وهذا سيتسبب فى فترة اضطراب مستقبلا.

وأضاف أما مسألة إنهاء الصراع في أوكرانيا فهي تتطلب جهدًا فائقًا، وذلك لأنها سوف تتضمن بالتأكيد تسويات غير مألوفة، من منظور أنها لن تكون تطبيقًا صريحًا لقواعد القانون الدولي المستقرة، وإنما ستوجد أوضاعًا جديدة تقبل تغيير حدود قائمة بحجج تاريخية أو سكانية، ناهيك عن ما سوف تتطلبه من معالجة لمعضلة الضمانات الأمنية المتبادلة وتعويضات الحرب، ومواجهة للاعتراضات المحتملة من هذا الطرف أو ذاك، كذلك فإن تصورات ترامب مثلًا عن تهجير نصف سكان غزة على الأقل إلى خارجها غير مقبولة من الأطراف المعنية بهذا التهجير، سواء سكان غزة أنفسهم الذين يرفضون الفكرة بالمطلق، أو الجهات التي يُفْتَرَض أن تستقبلهم وعلى رأسها مصر، وكل هذا دون ذكر مجافاة الفكرة للقانون الدولي أصلًا.

وتابع أما المطالبات الإقليمية المفاجئة لترامب تجاه بنما والدانمارك وكندا، فليس هناك عاقل يتصور إمكانية موافقة هذه الدول عليها، أو احتمال أن يلجأ ترامب للقوة لتنفيذها، لما سوف يترتب على ذلك من تعقيدات ومساس هائل بالمكانة الأميركية، والخلاصة أن طريق ترامب لتنفيذ توجهاته لن يكون مفروشًا بالورود، خاصة أن كافة الأطراف المعنية بتوجهاته لا بد أنها تتحسب لخطواته القادمة وتستعد لها.

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