السبت 01 فبراير 2025
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سياسة

خبير استراتيجي: تصريحات ترامب بتهجير الفلسطينيين «مخطط صهيوني متكامل»

الدكتور طارق فهمى،
الدكتور طارق فهمى، فيتو

حذر الدكتور طارق فهمي، الخبير الاستراتيجي وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، من المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى تهجير الفلسطنيين  إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، مؤكدًا أن هذه الأفكار ليست مجرد تصريحات عابرة بل جزء من مخطط صهيوني متكامل. 

جاء ذلك خلال حديثه لـ فيتو عن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي اقترح فيها نقل سكان قطاع غزة إلى دول مجاورة.

وأوضح فهمي أن هذه التصريحات تهدف إلى جس نبض الأطراف المعنية، بما في ذلك مصر والأردن والدول العربية والفلسطينيين أنفسهم وأشار إلى أن هناك تناقضًا واضحًا بين عودة بعض الفلسطينيين إلى ديارهم في قطاع غزة وبين طرح مثل هذه الأفكار التي تهدف إلى تهجيرهم قسرًا.

وأكد الخبير الاستراتيجي أن المخططات الاسرائيلية بشأن سيناء ليست جديدة، بل يتم تداولها منذ أكثر من 15 شهرًا، حيث يتم طرح خطط مختلفة لاختبار ردود الفعل من الأطراف المعنية وأضاف أن هذه المخططات لا تزال قائمة في العقل الصهيوني ولم يتم التراجع عنها، بل يتم إعادة تدويرها بشكل مستمر.

وشدد فهمي على ضرورة التعامل العاجل مع متطلبات الشعب الفلسطيني، وتقديم التيسيرات للعائدين إلى ديارهم من أبناء الشعب الفلسطيني. وأكد أن الأمة العربية يجب أن تتعاون مع الأمم المتحدة لتمكين الفلسطينيين من البقاء في أراضيهم والعودة إلى قطاع غزة مرة أخرى وأضاف أن المهمة الأولى الآن هي توفير الحد الأدنى من متطلبات العيش للفلسطينيين لمواجهة هذا المخطط الذي تقوده الولايات المتحدة لصالح إسرائيل.

وتستضيف القاهرة اليوم السبت اجتماعًا لست دول عربية لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسبل دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بعد أن حظرت إسرائيل أنشطتها في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أيام من طرح ترامب مقترحًا بنقل سكان غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما لاقى رفضًا واسعًا من الجانبين المصري والأردني، بالإضافة إلى رفض عربي ودولي واسع.

ويشارك في الاجتماع وزراء خارجية مصر بدر عبد العاطي، والأردن أيمن الصفدي، والسعودية فيصل بن فرحان، وقطر محمد بن عبد الرحمن، والإمارات عبد الله بن زايد، إضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

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ترامب تهجير الفلسطنيين المخطط الامريكى الشعب الفلسطيني سيناء

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