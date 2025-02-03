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مياه الفيوم تعلن تحليل 399 ألف عينة من مياه الشرب والصرف خلال 2024

عينات مياه الشرب،
عينات مياه الشرب، فيتو

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن قطاع المعامل بالشركة تمكن من سحب وتحليل  399 ألف عينة مياه خلال عام 2024، ضمن خطة الشركة لمتابعة جودة ومأمونية مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي بالمحافظة، وتم تحليل العينات بقطاع المعامل بالشركة.

مراحل سحب عينات مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي

تم سحب عينات  مياه الشرب من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات التوزيع، وتم تحليلها من بمعرفة الإدارات المختصة، بما في ذلك المعمل المركزي والإدارات العامة لمعامل محطات الشرب والجودة وشؤون البيئة، كما يتم سحب عينات الصرف الصحي من مختلف مراحل المعالجة لضمان مطابقتها للمعايير البيئية، كما تم سحب عينات الصرف الصناعي خلال الحملات الدورية على المنشآت الصناعية والسياحية والتجارية والطبية والخدمية بالمحافظة.

أهمية الفحص الدوري لمياه الشرب

وترجع أهمية الفحص الدوري لمياه الشرب بدءًا من الترع المغذية للمحطات مرورًا بمراحل التنقية ووصولًا إلى شبكات التوزيع، لأنها تمكن الشركة من رصد أي تغيرات قد تؤثر على جودة المياه، والتدخل الفوري في حال وجود أي خروج عن المعايير المسموح بها.

 

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ويضم قطاع المعامل بالشركة  كفاءات عالية من الكيميائيين والفنيين المدربين،  يعملون على مدار الساعة باستخدام أحدث أجهزة الرصد والتحليل، وفقًا للمعايير القياسية الصادرة عن وزارة الصحة ومتطلبات الجودة، لضمان توفير مياه آمنة وصحية للمواطنين.

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