زيارة مفاجئة، المحافظ يتفقد العمل بالمركز التكنولوجي لمدينة الفيوم

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، سير العمل بالمركز التكنولوجي والمكاتب المخصصة للتعامل مع المكاتب الهندسية بمجلس مدينة الفيوم، في زيارة مفاجئة، للوقوف على مستوى الأداء والتأكد من انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور خالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم.

وأكد محافظ الفيوم، أنه يتم تطوير منظومة العمل بشكل دوري، لتيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين، مع الاستعانة بعدد إضافي من العاملين وتنظيم العمل فيما بينهم على فترتين ـ صباحية ومسائية ـ بما يسهم في تسريع وتيرة العمل، وإنجاز أكبر قدر من الملفات المقدمة بشأن التصالح وتراخيص البناء والموافقات التخطيطية وغيرها، لافتًا إلى أهمية إثابة الجادين فى العمل ومحاسبة المقصرين.

توفير لافتات إرشادية بخطوات ورسوم تقديم الخدمات

وطالب محافظ الفيوم، توفير لافتات "بنرات" بالمركز التكنولوجي بمجلس مدينة الفيوم، وغيره من المراكز على مستوى المحافظة، توضح آليات وإجراءات التقديم لكل خدمة من الخدمات التى يقدمها المركز، والرسوم المستحقة بشأنها توفيرًا للوقت والجهد، وإعداد بيان بالمكاتب الهندسية المتعاملة مع المركز التكنولوجي بمجلس المدينة، لمراجعتها مع نقابة المهندسين بالفيوم، منعًا لتداخل الأعمال بين ما هو مقدم بشكل شخصى وما هو مقدم من خلال المكاتب الاستشارية الهندسية، مشددًا على مراعاة كبار السن وذوي الهمم بالإسراع في الاستجابة لمطالبهم وإنهاء إجراءاتهم.

والتقى محافظ الفيوم، عددٍ من المواطنين المترددين على مجلس مدينة الفيوم لإنهاء الخدمات الخاصة بهم، واستمع لمطالبهم، واستجاب المحافظ، وبشكل عاجل لمطلب إحدى السيدات، من قرية العامرية التابعة لمركز الفيوم، بشأن الموافقة على ترخيص كشك لها بالقرية وفقًا للوائح والشروط المنظمة لذلك، والتنسيق مع مسئولي مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، لتجهيزه بالمستلزمات اللازمة.

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